Calcio RSM, doppio derby nel sabato della 23esima giornata

Si giocano Tre Penne-Juvenes Dogana, La Fiorita-Faetano, Fiorentino-Tre Fiori, San Giovanni - Virtus

Le gerarchie in vetta alla classifica sono cambiate: ora è il Tre Fiori, fresco della prima sconfitta in campionato, a dover inseguire. Sabato la banda di Girolomoni testerà immediatamente le proprie capacità di adattamento – meglio, di reazione - a questa nuova condizione in un incrocio mai banale, perché nell’agenda dell’ex capolista c’è il derby con il Fiorentino, formazione dall’andamento altalenante ma complessivamente in un buono stato di forma, nonché non nuova a sgambetti di prestigio – leggasi la sconfitta imposta a La Fiorita poco meno di tre settimane fa. Al Tre Fiori non mancheranno ovviamente le motivazioni, tra cui quella di ritrovare una vittoria che manca da tre partite. Si gioca nell’impianto più familiare ad entrambe: il “Crescentini” di Fiorentino.

Anche la Virtus ha mutato di recente il proprio status: adesso è la lepre. A differenza del Tre Fiori, i Neroverdi hanno alle spalle una striscia di vittorie piuttosto lunga – quattro gare – e puntano ad “ingranare la quinta” nel match contro il San Giovanni, anche questo calendarizzato fra gli anticipi del sabato - allo stadio di Montecchio. I Rossoneri sono a loro volta in serie positiva (due vittorie) e cercheranno di dare filo da torcere ai campioni in carica, anche perché intendono scrollarsi di dosso il Pennarossa (a pari punti) e continuare l’inseguimento alla Libertas, avanti di cinque. Dietro, è molto vicino il Faetano, che però avrà a sua volta un osso molto duro da rodere. La squadra di Sperindio dovrà misurarsi con La Fiorita nel cosiddetto “derby del Marano”, anche questo facente parte del programma del sabato. Dopo i k.o. con Tre Penne e Fiorentino la banda di Montegiardino sta provando a ripartire, ma ancora le manca quella continuità necessaria per avvicinarsi quantomeno alla Folgore.

Ergo, l’appuntamento è di quelli da non sbagliare per gli uomini di Ceci, anche perché di fronte avranno una formazione piuttosto in crisi, che colleziona sconfitte da due partite e che in generale non vince da tre. Si sa, però, che i derby possono regalare spinte inaspettate. Questo si giocherà a Domagnano.

Ad Acquaviva il Tre Penne, dopo essersi preso lo scalpo della ex capolista, proverà a mettere ulteriore pressione a quest’ultima. Con un occhio naturalmente anche alla vetta, non troppo distante dalla formazione allenata da Giovanni Bonini –cinque passi appena. Sulla strada dei Biancoazzurri – sabato – si parerà una Juvenes Dogana molto in difficoltà – due sconfitte di fila – e che adesso vede profilarsi alle spalle l’ombra della Libertas, salita a -3. Certo, i Granata non avranno un esame facile. Per loro c’è una Folgore lanciatissima, che ha vinto quattro delle ultime cinque gare pareggiandone una - ma con il Tre Fiori.

Questa partita si giocherà domenica al campo sportivo di Domagnano, mentre a Montecchio si sfideranno Cailungo e Domagnano: l’uno per invertire il trend negativo e per provare a staccarsi dalla penultima posizione, l’altro per verificare che la propria, di inversione di tendenza, sia ad uno stadio maturo. I Lupi, infatti, inseguono la terza vittoria consecutiva; in classifica, invece, inseguono La Fiorita, avanti di tre. Anche il Cosmos ha il mirino ben puntato non su una, ma su due formazioni, Domagnano compreso. Se i Giallorossi, pur prossimi, non sono ancora a tiro di vittoria, il Fiorentino vanta appena un punto sulla compagine di Andy Selva, intenzionata a prolungare la striscia di risultati utili mettendoci, preferibilmente, la seconda vittoria di fila dopo quella di misura con la San Marino Academy.

Proverà a guastare i piani gialloverdi il Murata, che però avrà bisogno di fare un rapido – e grande - salto di qualità in un periodo che vede la formazione bianconera non solo perdere con preoccupante continuità, ma anche incassare troppe reti: mai meno di quattro nelle ultime tre uscite. La cornice sarà quella dello stadio di Fiorentino. Ad Acquaviva, invece, la San Marino Academy si misurerà con un Pennarossa sofferente (non vince dal 7 dicembre) ma ancora in possesso di un notevole margine (10 punti) sui ragazzi di Di Maio, a loro volta intenzionati a cancellare immediatamente il k.o. con il Cosmos e a riprendere il filo intrecciato nelle due partite precedenti. Questa gara sarà visibile in una doppia diretta streaming: su Titani.tv e anche su FIFA+. Tutte le altre, solo su Titani.tv.