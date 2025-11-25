Calcio RSM, Federico Dolcini spinge il Tre Fiori

Coppa Titano e scontri al vertice: “Settimana molto importante per il futuro, pronti a giocarcela”

Il Tre Fiori FC sta vivendo una delle settimane più intense della stagione. Dopo il prestigioso 0-0 contro l’altra capolista Virtus, la squadra gialloblù è attesa domani (mercoledì ore 20:45 a Dogana) dal quarto di finale di Coppa Titano contro la Cosmos e sabato da un altro big match di campionato contro La Fiorita. A raccontare sensazioni, ambizioni e concentrazione del gruppo è Federico Dolcini, centrocampista e bandiera del Tre Fiori.

Si apre una settimana molto importante in una stagione iniziata subito bene. Partiamo dal pari con la Virtus: che partita è stata?

“Una partita difficile, anche per le condizioni meteo e il campo pesantissimo: è stata dura per tutti. Il pareggio finale è un risultato che ci dà fiducia, soprattutto perché abbiamo giocato alla pari con una squadra molto forte, da anni ai vertici del calcio sammarinese. In Coppa adesso ci aspetta un’altra partita difficile: la Cosmos in campionato ha raccolto meno di quanto vale, ma conosciamo il suo reale valore soprattutto davanti, dove giocano alcuni nostri ex compagni. Ci teniamo tanto alla Coppa: l’anno scorso arrivare in finale ci ha permesso di giocare in Conference League. E quest’anno vogliamo migliorarci. Ce la metteremo tutta”.

Arrivate a questa settimana dopo due turni di sosta. Quanto vi ha aiutato per la preparazione?

“Avere due settimane senza gare ci ha permesso di prepararci al meglio. Abbiamo lavorato forte proprio in vista di queste sfide importanti, perché sappiamo che possono dire molto per il prosieguo della stagione. Sabato questo trittico si chiude con La Fiorita: un’altra occasione importante per noi. Con una rosa ampia e tante soluzioni dalla panchina, abbiamo tutte le carte in regola per giocarci fino in fondo i nostri obiettivi su tutti i fronti”.