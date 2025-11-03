Calcio Rsm, fine dell’avventura a La Fiorita per Filippo Baldinini

Risolto consensualmente il contratto tra la società e il centrocampista

La società sammarinese La Fiorita rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Filippo Baldinini. Al giocatore, ex professionista ed ex Vis Novafeltria e Santarcangelo, approdato nel club di Montegiardino la scorsa estate con il debutto nell’impegno europeo di Conference League, la società ha augurato le migliori fortune umane e sportive, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrata.