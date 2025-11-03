Altarimini

Calcio Rsm, fine dell’avventura a La Fiorita per Filippo Baldinini

Risolto consensualmente il contratto tra la società e il centrocampista

A cura di Redazione
03 novembre 2025 15:56
Calcio Rsm, fine dell’avventura a La Fiorita per Filippo Baldinini - Filippo Baldinini (foto Fsgc)
Filippo Baldinini (foto Fsgc)
Repubblica San Marino
Sport
La società sammarinese La Fiorita rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Filippo Baldinini. Al giocatore, ex professionista ed ex Vis Novafeltria e Santarcangelo, approdato nel club di Montegiardino la scorsa estate con il debutto nell’impegno europeo di Conference League, la società ha augurato le migliori fortune umane e sportive, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrata.

