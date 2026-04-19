Calcio RSM, Fiorentino ai quarti di finale: 4-1 al Murata

Juvenes Dogana al Turno Preliminare grazie al pareggio con il Pennarossa (0-0). Il Domagnano regola il San Giovanni

Accesso al Turno Preliminare e in forma diretta ai Quarti di finale sono i principali temi da sviluppare negli anticipi della 29° giornata di Campionato Sammarinese 2025-26. Il penultimo turno di regular season mette a confronto Pennarossa, San Giovanni e Juvenes Dogana: per una di queste, non ci sarà un’appendice di stagione oltre l’ultimo fine settimana di aprile.

A Domagnano, l’omonimo club Giallorosso impiega appena 70” per sbloccare il risultato: Contadini imbuca centralmente, dove Bonetti tocca sporco per prolungare in favore di Ferraro – elegante nello stop e tiro col mancino, scoccato dal cuore dell’area per trafiggere Casadei. Il San Giovanni dà segni di reazione al 25’, quando Zanni fa girare un destro dalla media distanza che non inquadra il bersaglio grosso. Una frazione parca di occasioni da rete va in archivio con il raddoppio del capocannoniere: Sopranzi ruba palla a centrocampo e lancia il due-contro-uno che apre le porte dal 2-0 a Bonetti, che esulta per la 23° volta in 29 partite.

Se il passivo del San Giovanni non lievita ulteriormente ad inizio secondo tempo è solo per il grande riflesso di Casadei, che si allunga anche sulla fiondata di Contadini al 54’. Un quarto d’ora più tardi, Papi deve rischiare – uscendo ben oltre il limite della propria area per andare a contrasto con D’angeli, fermato sul più bello. Al 70’ c’è solo l’illusione del gol sulla punizione di Zanni, mentre – sul lato opposto – Babboni grazia Casadei, che deve invece intervenire sulla bordata di Amati. Non c’è altro nella sfida che costa la sconfitta al San Giovanni – agganciato all’undicesimo posto dal Pennarossa. Al momento è la differenza reti negli scontri diretti a premiare il club di Borgo Maggiore, opposto al Tre Penne nell’ultimo turno di regular season. Per la squadra di Sandro Macerata, non c’è alternativa a fare punti con il Tre Fiori tra sette giorni.

La scontro diretto Pennarossa-Juvenes Dogana è approcciato con coraggio e propositività da entrambe e nei primi 45’ manca solamente il gol. Tolomeo ed Amadori sfiorano il vantaggio nelle due opposte metà campo, mentre Tordella si supera sul destro di Gianmaria Borghini – concedendo il bis a metà frazione sul tentativo ravvicinato di Amadori. Dopo una promettente fase iniziale, in cui ci provano Tolomeo e Benedetti, la ripresa si sgonfia rapidamente. Non va meglio all’ex Luca Cecchetti e a Depaoli, accomunati da inefficaci tentativi di infrangere lo stallo – omologato con un punto per parte al triplice fischio. Il ritmo incalzante dei primi minuti ha ceduto il passo ad una fase conclusiva discendente, in termini di vivacità in campo, nella consapevolezza dei maggiori rischi che avrebbe provocato una sconfitta, rispetto ai benefici di inseguire una vittoria. Il Pennarossa si concederà un’ultima chance in coda alla regular season, quando anche un pareggio potrebbe assumere valore decisivo, mentre la Juvenes Dogana è aritmeticamente certa di partecipare al Turno Preliminare – anche in caso di arrivo a tre al decimo posto.

Vivace l’incontro di Montecchio che offre quattro reti nel primo tempo di Murata-Fiorentino, dopo una clamorosa traversa colpita in avvio da Abouzziane. L’ala si riscatta al 29’ con le medesime modalità, convergendo da sinistra prima di superare Bracconi sul palo più distante. Vantaggio a dir poco effimero per quelli di Costantini, costretti ad incassare la rete dell’1-1 esattamente 60” più tardi. Luca Evaristi si fa sorprendere alle spalle da Labas, che sfrutta il lancio di Isaraj per scavalcare Benedettini con poco spazio per organizzare il morbidissimo lob vincente. I Rossoblù lavorano fin da subito al nuovo vantaggio, acquisendolo sull’asse Marco Terenzi-Ben Kacem al 42’: difesa bianconera tagliata centralmente e nulla da fare per Bracconi.

In pieno recupero, l’attaccante del Fiorentino conquista un calcio di rigore per l’intervento irregolare di Baldazzi. Trasformazione affidata ad Abouzziane, dopo un animato conciliabolo col partner d’attacco: scelta forzata o no dalla panchina, è pienamente ripagata dalla rete del 3-1. Nella ripresa il Murata prova a tornare in partita con Uva e Baldazzi, ma l’ex Benedettini è determinante – come sul successivo tiro di Tahiri. Nonostante gli sforzi, i Bianconeri non riescono a riaprire la contesa. Anzi, dopo aver sfiorato la rete con Abouzziane e Marco Evaristi, il Fiorentino cala il poker all’86’ con il subentrato Pesciarelli – chiamato ad appoggiare in rete l’assist perfetto di Abouzziane.