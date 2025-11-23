Calcio RSM, il big match Tre Fiori-Virtus a reti bianche

Torna al successo dopo due mesi la Juvenes-Dogana: 3-1 al Faetano. Manita de La Fiorita al Pennarossa. Tre Penne-Murata 2-0

Termina senza reti il big match della decima giornata di Campionato Sammarinese. Virtus e Tre Fiori ad Acquaviva non si fanno male e in vetta rimane tutto invariato, con Neroverdi e Gialloblù sempre al comando.

In un decimo turno caratterizzato dalle evidenti precipitazioni nevose che hanno colpito la parte alta del territorio, ad Acquaviva la prima occasione è per Scappini (9’) con una girata in area che esce di poco. Insistono i campioni in carica al 19’ con un’azione sviluppata sulla sinistra ma la difesa gialloblù respinge i tentativi di Scappini e Zenoni. Il Tre Fiori aspetta e riparte, come nell’occasione della mezz’ora con la gran palla di prima di Prandelli che manda in porta Bernardi, Passaniti legge bene ed esce tempestivamente senza commettere fallo.

Si passa alla ripresa e in avvio una chance per parte: il colpo di testa di Scappini è debole e non crea problemi a Nardi, sul ribaltamento di fronte Bernardi viene atterrato in area ma l’arbitro Xhafa lascia giocare sotto le proteste di tutto il popolo gialloblù. La gara rimane in equilibrio e nel finale Passaniti si deve ancora allungare sull’incornata di Prandelli poco prima del novantesimo. Nei 4’ di recupero accade poco e niente, ad Acquaviva finisce così 0-0. Secondo pareggio per entrambe le squadre nel torneo, con la Virtus che per la prima volta non riesce ad andare in gol.

Torna invece ad una vittoria che le mancava da due mesi la Juvenes-Dogana, che a Dogana si impone per 3-1 sul Faetano. La squadra di Boldrini la sblocca dopo 7’ con il corner di Gaiani per la testa di Nicola Sartini. Al 20’ timide proteste del Faetano per un contatto in area giudicato regolare da Colonna. I Gialloblù insistono e alla mezz’ora riescono a rimettere tutto in equilibrio: cross dalla sinistra di Tugliani che non trova nessun compagno ma la traiettoria è velenosa per Colonna che non ci arriva ed è 1-1. La Juvenes-Dogana reagisce e prima del riposo si riporta avanti ancora su corner – questa volta battuto da Giacomo Borghini – che la mette in area, dalla mischia capitan Mazzavillani la controlla e la spara nello specchio per il 2-1. Il gol della tranquillità per il club di Dogana arriva al 64’: punizione di Gaiani dalla trequarti, la sfera arriva a Bakalyar che la rimette in mezzo, in area piccola è ben appostato Benedetti che di testa timbra il definitivo 3-1.

Vittoria netta della Fiorita ad Acquaviva nella gara delle 18:15 con il Pennarossa. La sfida si sblocca dopo soli 7’ quando Affonso va sul fondo e la mette sul secondo palo per Zaccaria che riesce a calciare, Filippo Tordella la respinge ma il pallone aveva in precedenza oltrepassato la linea secondo l’arbitro. Il raddoppio della squadra di Protti – oggi orfano di Ceci, squalificato – è una bellezza: Semprini avanza sulla trequarti e poi pensa alla conclusione diretta in porta, destro potente e preciso che si infila all’incrocio. Il Pennarossa prova a rispondere con il tentativo di Dulcetti che esce di un soffio ma La Fiorita riparte e passa di nuovo. È il 37’ quando Cicarelli batte corto un angolo per Zaccaria che la mette in mezzo dove si allunga Barretta che fa tris. Nel finale di tempo ennesima parata decisiva di Filippo Tordella che evita un pesante passivo nei primi 45’.

La ripresa il copione non cambia con i Gialloblù che fanno la partita e creano numerose palle-gol, mentre i Biancorossi restano aggrappati al proprio portiere. Poco prima dell’ora di gioco ecco il poker della Fiorita con il lancio lungo di Brighi per Affonso che controlla, salta il marcatore e infila Tordella con il mancino. Alla goleada dei Gialloblù partecipa anche Matteo Vitaioli, bravo a ribadire in rete il tiro da fuori di Mazzotti che colpisce entrambi i legni, e a concludere una settimana indimenticabile (in gol questa sera mentre martedì scorso 100° presenza con la Nazionale di San Marino). L’arbitro Nicola Villa non concede recupero e ad Acquaviva finisce 5-0 per La Fiorita.

A chiudere gli anticipi della decima giornata è stata Tre Penne-Murata. Inizialmente prevista alle 18:15 a Montecchio, la neve ha fatto slittare l’incontro di 30 minuti e riprogrammato sul sintetico di Domagnano. La prima palla-gol della sfida arriva al 18’ con il rigore per i Biancoazzurri di Città per fallo di Socciarelli su Pastorelli: sul dischetto va Peluso ma Bracconi intuisce e nega il vantaggio con una grande parata. Sulla ribattuta Peluso prova a riscattarsi gonfiando la rete ma in posizione di fuorigioco. Alla mezz’ora il Tre Penne riesce però a sbloccarla con la giocata nello stretto di Peluso per Pastorelli che incrocia con un mancino chirurgico.

La ripresa si apre con diversi minuti di ritardo dovuti dal ripristino delle righe del campo “cancellate” dalla neve caduta sul manto di Domagnano nei primi 45’. Di rientro dagli spogliatoi subito occasione per il Murata per pareggiare con Salemme ma Ferrani gli chiude ottimamente lo specchio. Ghiotta occasione poco dopo per il potenziale raddoppio del Tre Penne con De Melo che a tu per tu con Bracconi non riesce a bucarlo. Il gol che chiude la sfida arriva poi al 85’: rinvio profondo di Migani che pesca e trova Berardi, l’attaccante della Nazionale controlla e passa in mezzo a due poi la chiude con il mancino. A Domagnano finisce così 2-0 per il Tre Penne.

Domenica si chiude il decimo turno con quattro partite. Alle tre gare già in programma, la neve di oggi ha fatto slittare a domani la sfida tra Domagnano e San Marino Academy – prevista inizialmente sul campo di Fiorentino - sul sintetico di Dogana.