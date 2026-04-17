Calcio RSM, il ds Vitiello: 'Libertas ad un passo dai playoff'. Ora il Tre Penne

"Ci manca un punto, potremmo centrare il traguardo anche in caso di ko e di pareggio oppure di risultato negativo del Pennarossa"

Penultimo turno di campionato e dopo la leader Tre Fiori sulla strada della Libertas c’è un’altra big, il Tre Penne (domenica a Montecchio, ore 15), terzo in classifica e a caccia del secondo posto. Pronostico chiuso, ma mai dire mai.

Cosa è successo contro il Tre Fiori?

“L’approccio è stato giusto, poi l’infortunio di Severi, che ha finito la stagione, ha costretto il mister ad un cambio improvviso. Mentre si cercava l’assetto migliore abbiamo subito l’uno-due del Tre Fiori. Abbiamo chiuso la frazione sul 2-0 ed in dieci per l’espulsione di Tomassini che salterà la prossima partita oltre a Quarta. Perdere con la capolista ci sta”.

Il Pennarossa vi ha mangiato tre punti, però i playoff sono sempre a tiro…

“E’ così, ci manca un punto alla conquista aritmetica dei playoff, l’obiettivo è farlo sul campo contro il Tre Penne, ma potremmo centrare il traguardo anche in caso di sconfitta e di pareggio oppure di risultato negativo del Pennarossa opposto alla Juvenes Dogana e comunque nell’ultimo turno in cui affronteremo i campioni della Virtus il Pennarossa giocherà contro il Tre Fiori. Siamo fiduciosi”.

Il vostro avversario al primo turno di playoff potrebbe essere la Juvenes Dogana su cui avete due punti di vantaggio e il doppio scontro diretto favorevole…

“Chi conquista la posizione migliore in classifica ha due risultati su tre favorevoli nella partita secca; comunque il nome dell’avversario viene dopo, la cosa importante è tagliare il traguardo della post season dopo due anni di digiuno. Avremmo lo spirito giusto, la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Coma da programma abbiamo compiuto positivamente il primo passo di un progetto triennale, confido di concerto sulla società si possa lavorare insieme sullo step successivo”.