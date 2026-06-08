Calcio RSM, il nuovo allenatore della Libertas è Achille Fabbri

Il tecnico, già vice di Fabrizio Costantini in Nazionale, ritorna nel campionato sammarinese dopo aver salvato il Bellaria

La Libertas comunica che l’allenatore per la stagione 2026-2017 è Achille Fabbri. Il valente tecnico, classe 1966, che nella scorsa stagione ha salvato il Bellaria nel campionato di Promozione con una ottima rincorsa, vanta una lunga esperienza: ha allenato tra le altre Cattolica, Vis Novafeltria e Lunano, e, nel campionato sammarinese, il Murata e la Juvenes Dogana, società allenata nella stagione 2024/25.

Per lui anche il ruolo di vice di Fabrizio Costantini alla Nazionale di San Marino e la lunga esperienza nel Tropical Coriano come responsabile del settore giovanile e allenatore della prima squadra con due promozioni.



“Sono felice di intraprendere questa nuova avventura, ho accettato con entusiasmo la chiamata della società e non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura sulla panchina di un club storico, prossimo a festeggiare il secolo di vita – le prime parole del tecnico riminese - . Ritrovo con piacere l’amico Maurizio Carlini, storico dirigente del Murata, club in cui ho lavorato tre stagioni e ora alla Libertas”.



Come sarà la nuova Libertas?

“Lo scopriremo cammin facendo. La rosa verrà rivoluzionata visto che sono rimaste appena tre pedine. C’è molto da fare, ci siamo buttati sul mercato per allestire una squadra competitiva, in grado di migliorare il piazzamento della scorsa stagione chiusasi con il playoff. Il modulo? Utilizzerò quello più funzionale alle qualità dei giocatori a disposizione”.