Calcio RSM, il presidente Ghiotti: "Brava Libertas, contro la Juvenes vittoria di cuore'

"Per i playoff siamo in lotta, sono fiducioso". Sabato pronostico chiuso contro il Tre Fiori"

Una bella boccata di ossigeno per la Libertas la vittoria contro la Juvenes Dogana per 1-0, formazione referenziata del campionato sammarinese anche se di metà classifica. Su un calcio d’angolo dalla destra, Quarta ha trovato con precisione chirurgica Senja a centro area pronto alla battuta a rete.



“Una vittoria che ci voleva per tenere vivo il nostro obiettivo, i playoff – commenta il presidente Massimo Ghiotti – ancora non al completo la squadra di Buda ha tenuto bene il campo e dopo la rete del vantaggio al tramonto della prima frazione ha saputo soffrire rintuzzando gli attacchi avversari senza soffrire più di tanto. Anzi, David Tomassini ha avuto anche la palla del raddoppio che però non è arrivato. E’ stata la classica partita sporca, che abbiamo interpretato nel migliore dei modi”.



La classifica vi vede in lotta per l’ultimo posto utile per la post season con il Faetano, appaiato a 11 punti.



“E’ tutto in gioco, anche le squadre che ci stanno davanti di qualche punto non possono sentirsi sicure dei playoff. Viene rabbia perché abbiamo gettato al vento nelle prime partite, punti preziosi: mi riferisco al pareggio con l’Academy, alla sconfitta con il Cailungo, al pareggio con Murata, tutte formazioni che sono alle nostre spalle. Sarà molto importante il mercato di gennaio, gli innesti che riusciremo a fare”.



Intanto sabato la Libertas sul campo di Fiorentino affronta il Tre Fiori, leader del campionato, e nell’ultimo turno dell’anno prima della sosta il Tre Penne, all’ultima di andata nel nuovo anno la Virtus che mercoledì sera nel ritorno ha eliminato proprio la Libertas dalla Coppa Titano come da pronostico (3-0 all’andata, 3-1 nel ritorno di mercoledì sera).



“Non abbiamo nulla da perdere – sottolinea Ghiotti – la classifica fotografa bene il divario tecnico, ma cercheremo di dare il meglio, con tanto cuore. Le partite per noi fondamentali per il nostro futuro saranno le prime sei, sette del nuovo anno. Sono fiducioso”.