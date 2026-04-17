Calcio RSM, il Tre Fiori punta al titolo. Ultima occasione per la Virtus

La capolista affronta il Faetano. A Domagnano si sfideranno La Fiorita e Cosmos. Pennarossa e Juvenes Dogana a darsi battaglia ad Acquaviva

La 29esima giornata del Campionato Sammarinese inizia domani con tre scontri importanti in zona playoff e tutti in programma alle ore 15. Il Murata, ormai certo dell’ultima posizione, affronterà a Montecchio il Fiorentino che, dopo la sconfitta della scorsa settimana, deve tornare alla vittoria per assicurarsi l’accesso diretto ai playoff. In contemporanea saranno Pennarossa e Juvenes Dogana a darsi battaglia ad Acquaviva: i primi arrivano da tre vittorie consecutive mentre la squadra di Boldrini non porta a casa i tre punti da più di un mese.

In caso di vittoria del Pennarossa si ritroverebbero a pari punteggio, mentre una sconfitta potrebbe essere fatale per questi ultimi. Infatti, in caso di vittoria anche del San Giovanni, sarebbero ufficialmente fuori dai giochi. I rossoneri infatti affronteranno il Domagnano, sempre alle 15 ma sul sintetico di Domagnano, con il bomber giallorosso Bonetti che non vuole perdersi l’occasione di vincere la classifica marcatori (22 reti a +1 su Prandelli del Tre Fiori). Sfida che sarà trasmessa in diretta anche su FIFA+.

Il giorno seguente si accende la sfida per la prima posizione. Cinque match in contemporanea alle 15 con il Tre Fiori che punta a diventare campione, in caso di un passo falso della Virtus - costretta a vincere se vuole mantenere vive le speranze del titolo.

A Dogana la capolista affronterà il Faetano, reduce da una vittoria con il Fiorentino, ma ormai certo di non poter accedere ai playoff. Per la Virtus c’è invece il Cailungo ad Acquaviva, con i Rossoverdi che non raccolgono punti da inizio febbraio.

A Domagnano invece si sfideranno La Fiorita e Cosmos: i primi a pari punti con la Folgore si ritrovano tranquilli fra la quarta e la quinta posizione; mentre i secondi dovranno giocarsi le ultime carte per raggiungere il Fiorentino. Spostandoci a Montecchio, la Libertas se la vedrà con il Tre Penne, terzo a cinque punti dalla vetta e quasi fuori dalla lotta per il titolo. I Granata di Buda cercheranno anche loro la vittoria per ottenere la matematica certezza di poter partecipare al turno preliminare dei playoff.

La giornata si chiude con Folgore-San Marino Academy, in campo sempre a Fiorentino alle ore 15: i Giallorossoneri puntano al quarto posto, mentre un successo di Titani – tagliati fuori dalla post-season e senza vittoria da inizio marzo – risolleverebbe il morale ai ragazzi di Di Maio.