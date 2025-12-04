Calcio RSM, Juvenes Dogana ancora a caccia di punti play-off

Sabato allo stadio di Domagnano sfida contro la Libertas. Sartini: "Ci aspetta la partita della maturità con la Libertas"

La Juvenes Dogana di mister Riccardo Boldrini torna in campo sabato pomeriggio, 6 dicembre, alle ore 15 allo stadio di Domagnano per la dodicesima giornata del campionato sammarinese di calcio a undici. Avversario di turno la Libertas, formazione attualmente dodicesima in classifica e alla ricerca di punti preziosi per rientrare in zona play–off.

I biancazzurri arrivano alla sfida forti del successo per 2-0 ottenuto lo scorso weekend contro la San Marino Academy, risultato che ha dato continuità al buon momento di crescita della squadra, pienamente al lavoro per consolidare la propria posizione play-off.

Tra i protagonisti dell’ultimo match c’è Stefano Sartini, autore di una delle due reti. Il giocatore ha commentato così il successo e la sfida imminente: «Con l’Academy è stata una partita tosta, perché nonostante la loro posizione in classifica ci hanno messo in difficoltà per tutti i novanta minuti, senza mai mollare. Noi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco e sono riuscito a segnare una rete che dedico ai compagni, allo staff e a tutta la squadra: da agosto stiamo facendo sacrifici e ora iniziamo a raccogliere i frutti. Adesso ci aspetta la partita della maturità con la Libertas, una squadra che ha qualità e nomi importanti. Sarà un ottimo test per capire se possiamo davvero restare nella parte alta della classifica. Testa dritta e pedalare».

Spazio anche alle parole del centrocampista Nicholas Lisi, in campo per buona parte della ripresa contro l’Academy e positivo nel suo contributo: «Credo abbiamo fatto un’ottima partita, mantenendo alta la concentrazione, cosa fondamentale contro una squadra come la loro. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e forse avremmo meritato qualcosa in più. Contro la Libertas mi aspetto una gara simile: sarà un’altra sfida fondamentale in chiave play–off e sarà importante non sbagliare l’approccio per portare a casa tre punti decisivi. Ci stiamo allenando bene e sono fiducioso: continuando su questa strada potremo toglierci delle soddisfazioni».