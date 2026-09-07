Calcio RSM, la Coppa Titano al via

Martedì si giocano quattro partite, mercoledì tre

Dopo l’avvio del Campionato Sammarinese, ci siamo anche per dar inizio alla seconda competizione del Titano. L’edizione 2026-27 prenderà ufficialmente il via domani con le prime gare degli Ottavi di finale, che proseguiranno nella serata di mercoledì.

Saranno sette le sfide che andranno in scena questi due giorni; quindi, 14 squadre impegnate per questo primo turno di coppa, che prevederà andata e ritorno, e chi avrà la meglio nel doppio confronto raggiungerà La Fiorita, vincitrice dell’ultima edizione, e per questo già qualificata ai Quarti di finale.

La nuova stagione della Coppa Titano si apre con un primo turno che mette subito di fronte squadre dalle diverse condizioni di forma, chi a punteggio pieno in campionato e chi chiamato a reagire in questo nuovo percorso.

Ad aprire gli impegni infrasettimanali, domani, saranno San Giovanni e Cosmos, attese alle 20.45 allo stadio di Montecchio. Le squadre di Matteo Antonioli e Paolo Rossi son le prime in cerca di una reazione dopo un inizio di campionato sotto le aspettative. Alla stessa ora si giocheranno anche le altre tre sfide di serata, tra cui Domagnano-Faetano, allo stadio di Acquaviva, match che mette a confronto i Giallorossi, ormai non più sorpresa di queste ultime due stagioni, momentaneamente primo a parimerito, e la seconda peggior difesa di questo avvio, il Faetano.

Riflettori puntati, anche, sul derby del Castello di Fiorentino tra Fiorentino e Tre Fiori, in calendario proprio allo stadio “Federico Crescentin”. I vincitori della Supercoppa Sammarinese che vantano anche il miglior avvio offensivo stagionale con nove reti realizzate troveranno sul proprio cammino una difesa che si è mostrata solida come quella del Fiorentino.

Completa il programma della serata la sfida tra Tre Penne, altra forza imbattuta del nostro campionato, e Juvenes Dogana, allo stadio “Ezio Conti”.

Mercoledì spazio alle altre tre gare, anch’esse tutte con calcio d’inizio alle 20.45: Pennarossa-Cailungo allo stadio di Acquaviva, cercheranno riscatto dopo un avvio senza punti per entrambe; situazione opposta nella sfida allo stadio di Dogana, tra Libertas e Folgore, la partita trasmessa su FIFA+ metterà in luce due squadre ancora imbattute in questo inizio stagionale pronte a proseguire il loro cammino anche in coppa. Chiude il programma il match tra Murata e Virtus allo stadio di Montecchio, confronto acceso tra la squadra di Paolo Tarini, protagonista di un avvio ricco di gol fatti ma altrettanti gol subiti, e quella di Oscar Muratori che si presenta in coppa con quattro punti conquistati in campionato, merito soprattutto dei 0 gol incassati.

Il conto alla rovescia è terminato, la Coppa Titano 26/27 è pronta a cominciare.