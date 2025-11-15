Calcio RSM, La Fiorita: Cianciaruso confermato presidente

Nominato il Direttivo in carica fino al 2028. Luca Bonifazi rivestirà l’incarico di Vicepresidente e Direttore Generale

Nella serata di ieri si è svolta l’assemblea dei soci de La Fiorita, riunitasi in anticipo rispetto alla scadenza del termine naturale del mandato, per eleggere i membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio 2028. L’assemblea ha confermato la fiducia ai membri del Direttivo uscente, portandone a sei la composizione.

La seguente assegnazione delle cariche ha visto la conferma di Alessandro Cianciaruso come Presidente; Luca Bonifazi rivestirà l’incarico di Vicepresidente e Direttore Generale, Michele Della Valle quello di Segretario Generale con controllo della gestione finanziaria. Completano la composizione del Direttivo i membri Julian Aliaj, Roberto Bollini e Paolo Zanotti.

"Sono contento di essere stato confermato alla guida de La Fiorita e ringrazio per la fiducia che mi è stata accorda – le parole del Presidente Cianciaurso -. In questi anni di presidenza abbiamo centrato importanti obiettivi: la vittoria di Coppa Titano, tre partecipazioni europee e il primo passaggio del turno in Conference League, ma crediamo che questa società possa puntare a traguardi sempre più sfidanti. L’aver deciso di anticipare di qualche mese le elezioni, fissate a marzo 2026, deriva dalla volontà di programmare al meglio i prossimi tre anni già a partire dalla stagione in corso, con l’obiettivo di rimanere sempre competitivi e di innalzare ulteriormente l’asticella”.