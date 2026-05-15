Calcio Rsm: La Fiorita piange Romeo Casadei, fondatore e presidente onorario

Il club: "Perdiamo un punto di riferimento"

SP La Fiorita ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del presidente onorario Romeo Casadei, figura storica del club e protagonista assoluto della sua crescita sportiva e societaria.

Casadei fu tra i fondatori della società il 7 aprile 1967, insieme a un gruppo di 18 appassionati di Montegiardino. Nel corso della sua lunga esperienza all’interno del club ricoprì la carica di presidente per 26 anni, mantenendo successivamente il ruolo di presidente onorario fino agli ultimi giorni.

Considerato un punto di riferimento umano e sportivo per l’intera comunità gialloblù, Casadei ha incarnato per decenni i valori e l’identità de La Fiorita, contribuendo con dedizione e passione allo sviluppo della società e del calcio sammarinese.

Il club ha ricordato in particolare la sua presenza costante e discreta, oltre al forte legame con i colori gialloblù, destinato a rimanere parte integrante della storia della società.

In segno di lutto, La Fiorita ha annunciato che nella finale play-off del Campionato Sammarinese contro la Virtus, in programma domani alle ore 17 allo San Marino Stadium, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima del calcio d’inizio verrà inoltre osservato un minuto di silenzio.

Il ricordo di Romeo Casadei, ha sottolineato la società, continuerà a vivere nei valori, nei colori e nella storia de La Fiorita.