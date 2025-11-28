Calcio RSM, La Fiorita sfida la capolista Tre Fiori

Il tecnico Stefano Ceci: 'Dovremo approcciare la partita con coraggio e senza timori'

Una settimana di impegni importanti per La Fiorita che, dopo il successo nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Titano contro il Murata, domenica pomeriggio a Montecchio sfiderà il Tre Fiori, capolista a pari punti con la Virtus.

A parlare del doppio appuntamento è il tecnico dei gialloblù Stefano Ceci.

Tre a zero contro il Murata: si può dire che la semifinale di Coppa Titano sia ad un passo?

“Il risultato è un risultato che a noi piace e che ci dà margine di sicurezza per la partita di ritorno. È frutto, però, di una prestazione dai due volti. Nel primo tempo siamo stati poco intensi, con poca qualità e abbiamo commesso degli errori. Nella ripresa, invece, abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo entrati in campo subito con l’approccio giusto e dopo tre minuti abbiamo trovato il gol. Usciamo da questo impegno con una piccola certezza, anche se non è la matematica. Era importante uscire con quel risultato”.

Domani sfiderete la capolista. Da una parte la miglior difesa del campionato, la loro, e dall’altra il miglior attacco, il vostro: che partita sarà?

“La speranza, ma anche la certezza, è che sarà una bella partita. Si giocherà su dettagli e sfumature. Si affronteranno due squadre che, in queste prime dieci giornate e in Coppa, hanno dimostrato di stare bene e di potersi giocare dei trofei. Su di noi pesano i cinque punti di penalizzazione, senza dei quali ci troveremmo nelle immediate vicinanze del Tre Fiori e Virtus. In campo, comprese le due panchine, scenderanno tutti giocatori forti. Sarà una partita dal punto di vista tattico ed emotivo importante. Per noi è il quarto scontro diretto: nei primi tre abbiamo pareggiato, è ora di riuscire a conquistare il bottino pieno, facendo le cose giuste e con coraggio, senza temere gli avversari”.

Nelle ultime giornate avete recuperato anche Nappello e Djuric. Potrete finalmente contare sulla rosa al completo?

“Nappello sono contento che sia entrato nell’ambiente con la sua personalità. Sta migliorando da un punto di vista fisico e sono molto contento che mercoledì sera abbia fatto gol. C’è ancora strada da fare ma è in grande crescita. Djuric ancora non è completamente a posto ma domani sarà a disposizione. Abbiamo recuperato anche Guidi dal problema muscolare. La squadra è a posto”.