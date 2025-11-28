Altarimini

Calcio RSM, La Fiorita sfida la capolista Tre Fiori

Il tecnico Stefano Ceci: 'Dovremo approcciare la partita con coraggio e senza timori'

28 novembre 2025 19:42
Calcio RSM, La Fiorita sfida la capolista Tre Fiori - Il tecnico Stefano Ceci (foto FSGC)
Il tecnico Stefano Ceci (foto FSGC)
Repubblica San Marino
Sport
Una settimana di impegni importanti per La Fiorita che, dopo il successo nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Titano contro il Murata, domenica pomeriggio a Montecchio sfiderà il Tre Fiori, capolista a pari punti con la Virtus.

A parlare del doppio appuntamento è il tecnico dei gialloblù Stefano Ceci.

Tre a zero contro il Murata: si può dire che la semifinale di Coppa Titano sia ad un passo?

“Il risultato è un risultato che a noi piace e che ci dà margine di sicurezza per la partita di ritorno. È frutto, però, di una prestazione dai due volti. Nel primo tempo siamo stati poco intensi, con poca qualità e abbiamo commesso degli errori. Nella ripresa, invece, abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo entrati in campo subito con l’approccio giusto e dopo tre minuti abbiamo trovato il gol. Usciamo da questo impegno con una piccola certezza, anche se non è la matematica. Era importante uscire con quel risultato”.

Domani sfiderete la capolista. Da una parte la miglior difesa del campionato, la loro, e dall’altra il miglior attacco, il vostro: che partita sarà?

“La speranza, ma anche la certezza, è che sarà una bella partita. Si giocherà su dettagli e sfumature. Si affronteranno due squadre che, in queste prime dieci giornate e in Coppa, hanno dimostrato di stare bene e di potersi giocare dei trofei. Su di noi pesano i cinque punti di penalizzazione, senza dei quali ci troveremmo nelle immediate vicinanze del Tre Fiori e Virtus. In campo, comprese le due panchine, scenderanno tutti giocatori forti. Sarà una partita dal punto di vista tattico ed emotivo importante. Per noi è il quarto scontro diretto: nei primi tre abbiamo pareggiato, è ora di riuscire a conquistare il bottino pieno, facendo le cose giuste e con coraggio, senza temere gli avversari”.

 Nelle ultime giornate avete recuperato anche Nappello e Djuric. Potrete finalmente contare sulla rosa al completo?

“Nappello sono contento che sia entrato nell’ambiente con la sua personalità. Sta migliorando da un punto di vista fisico e sono molto contento che mercoledì sera abbia fatto gol. C’è ancora strada da fare ma è in grande crescita. Djuric ancora non è completamente a posto ma domani sarà a disposizione. Abbiamo recuperato anche Guidi dal problema muscolare. La squadra è a posto”.

