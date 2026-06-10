Calcio RSM, La Fiorita torna al lavoro tra saluti e conferme

Non vestiranno più gialloblù Marco Gasperoni ed Emiliano Olcese, entrambi giunti al termine delle loro lunghe e fortunate carriere calcistiche

A poco più di tre settimane dalla finale di Coppa Titano che le ha consegnato il ventesimo trofeo della sua storia, La Fiorita è pronta a tornare al lavoro in vista della Conference League. Gli allenamenti inizieranno lunedì 15 giugno e il giorno successivo, a Nyon, si terranno i sorteggi che decreteranno gli avversari dei gialloblù nel turno preliminare.

Nel frattempo, il direttore sportivo Maurizio Di Giuli, a stretto contatto con la società e lo staff tecnico, è al lavoro per definire la rosa della prossima stagione, a cominciare dalle conferme. Faranno parte della rosa gialloblù anche per la prossima stagione i portieri Elia Di Giuli, Gianluca Vivan e Matteo Zavoli, i difensori Antonio Barretta, Andrea Grandoni, Marco Mazzotti e Tommaso Zafferani, i centrocampisti Daniel Cicarelli, Marco Djuric e Jacopo Semprini e gli attaccanti Tommaso Guidi, Umberto Nappello e Matteo Vitaioli.

Non vestiranno più gialloblù Marco Gasperoni ed Emiliano Olcese, entrambi giunti al termine delle loro lunghe e fortunate carriere calcistiche (Olcese resterà però nelle vesti di collaboratore tecnico), mentre prenderanno altre strade Joao Felipe Affonso, Francesco Golia, Giacomo Zaccaria, Alex Toccaceli, Lorenzo Lunadei, Lorenzo Dormi e Benjamin Serifoski. A tutti loro la società rivolge un sentito ringraziamento per il cammino di strada percorso insieme ed augura le migliori fortune sportive.

Andrea Brighi ha confermato il suo contributo per la doppia sfida europea ma anche per lui potrebbe trattarsi dell’ultima esperienza prima del ritiro.

Parallelamente alla rosa di campionato Di Giuli sta lavorando a quella per la Conference League che sarà svelata nei prossimi giorni.

L’impegno europeo segnerà anche il ritorno di Nicola Berardi nell’organigramma Fiorita: l’ex allenatore, che ha guidato i gialloblù per diversi anni, assume il ruolo di direttore dell’area tecnica.