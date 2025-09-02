Calcio RSM, la Virtus si rafforza con l'attaccante Villanova

Classe 1991, ha militato per quattro stagioni nel San Marino, per poi indossare le maglie di Carpi, Correggese e Portogruaro

Gli ultimi giorni di mercato regalano alla Virtus un rinforzo di assoluta esperienza: arriva alla corte di mister Bizzotto Marco Villanova, attaccante classe 1991. Nativo di Conegliano, la punta è cresciuta nel vivaio dell'Atalanta, a cui sono seguiti 4 anni nel San Marino Calcio, per poi indossare svariate maglie, tar cui quelle di Carpi, Correggese e Portogruaro.

Cosa ti ha convinto ad accettare l'offerta della Virtus?

"Sto rientrando da un infortunio al tendine d’Achille, una situazione nata un po’ all’ultimo visto che il mercato è agli sgoccioli. Dopo un confronto con il Direttore Sportivo abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura insieme. Mi aspettano ancora alcune settimane di fisioterapia, poi sarò pronto a unirmi al gruppo. Ho sentito subito la fiducia della società e questo è stato determinante per la mia scelta".

Che impressione ti hanno fatto compagni e società in questi primi allenamenti?

"L’impatto è stato molto positivo. Ritrovo il mister con cui avevo già lavorato ai tempi del San Marino Calcio e alcuni ex compagni come Amati e De Lucia. Con Sabato e Buonocunto ci siamo incrociati da avversari, quindi conoscevo già diversi ragazzi e l’accoglienza è stata davvero calorosa. La società si è dimostrata organizzata e disponibile, c’è un ambiente ideale per lavorare bene.

Quali sono le tue caratteristiche principali?

"Sono un giocatore che ama giocare vicino alla porta per sfruttare le mie doti di tiro e di tecnica. Dopo questo infortunio non vedo l’ora di rimettermi al 100% e poter dare il massimo contributo alla squadra, aiutando la Virtus a raggiungere i propri obiettivi.



