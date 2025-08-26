Calcio RSM, Libertas al debutto venerdì. Ghiotti: Obbiettivo playoff

Nel primo e unico test pre camponato sconfitta per 4-2 contro il Gambettola. Venerdì alle 21,45 esordio contro l'Academy

Venerdì alle 21,15 allo stadio di Dogana la Libertas inizierà la sua stagione affrontando l’Academy. Nel primo e unico test precampionato, la squadra di mister Buda è stata sconfitta 4-2 dal Gambettola (assenti Morelli, Berardi, Nicoletti, Russo) dimostrando di essere sulla buona strada nella ricerca dell’affiatamento e della migliore condizione (Osayande, Casotti e Quarta in evidenza).

Presidente Massimo Ghiotti, cosa chiede la Libertas alla nuova stagione?

“Da due anni non andiamo ai playoff e dunque il nostro primo obiettivo è raggiungere la post season. Veniamo da una stagione tribolata, con cambio di mister già a novembre e una forte rotazione di giocatori sul mercato: abbiamo sbagliato delle scelte, è indubbio. Siamo partiti con un nuovo progetto con l’obiettivo nel 2028, quando la Libertas festeggerà il secolo di vita, di ritornare tra i club di prima fascia. Abbiamo cambiato tanto, vogliamo creare i presupposti per interventi mirati nelle stagioni successive, un po’ quello che ha fatto la Virtus negli anni. Pensiamo di aver compiuto scelte giuste, se non saremo da subito competitivi interverremo sul mercato di riparazione”.

Però avete confermato il mister, Samuele Buda…

“Ci è piaciuta la sua professionalità, il modo con cui si approccia con la squadra, la ricerca del dialogo, la sua competenza, il suo aspetto didattico. A lui come al suo collaboratore Giorgio Mariotti, al ds Emiliano Vitiello ed ai dirigenti tutti va il ringraziamento del direttivo per l’impegno e la passione che mettono nel loro lavoro”.

Chi vincerà il titolo?

“Sarà una lotta tra le solite squadre: Virtus, Tre Penne, La Fiorita, Cosmos. A seguire tutte le altre. Penso che potremo fare bene. Il primo banco di prova è il match di venerdì contro l’Academy (squalificato Michelotti), ma siamo un cantiere aperto, la rosa dei 25 si sta definendo in queste ore. Dopo le due settimane di stop per gli impegni delle Nazionali, l'identità della Libertas sarà meglio definita. Ho fiducia”.





