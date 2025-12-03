Calcio RSM, Libertas: con la Juvenes inizia un ciclo di fuoco

Intanto il club si prepara in vista della riapertura del mercato: bloccato l'attaccante Roberto Guidotti

La sconfitta di misura con il Fiorentino è stata digerita in casa Libertas con una certa serenità. La squadra di Buda ha giocato, infatti, una partita generosa, con l’atteggiamento giusto creando occasioni da gol che non si sono tramutate in rete per sfortuna, per imprecisione per l’abilità del portiere avversario.

“Era la terza partita in una settimana dopo il pari per 1-1 con il Cosmos e la sconfitta di Coppa Titano contro la Virtus e quindi abbiamo pagato anche dazio alla stanchezza fisica e mentale soprattutto – spiega il direttore sportivo della Libertas Emiliano Vitiello – dunque non posso imputare nulla alla mia squadra tra l’altro alle prese con tante assenze, in particolare nel reparto d’attacco”.

La classifica però piange: ora la Libertas è fuori dai playoff ed il calendario è impietoso: nelle prossime quattro giornate affronta Juvenes Dogana (sabato a Domagnano), Tre Fiori e Tre Penne e dopo la sosta natalizia la Virtus, avversario mercoledì prossimo nel ritorno di Coppa. Fare punti sarà un'impresa, ma mai dire mai.

“Le squadre di prima fascia le devono affrontare tutti i nostri competitor, – continua Vitiello – non sono quelle le partite da vincere fermo restando che qualche punto cercheremo ugualmente di prendercelo. I playoff dovremo conquistarli attraverso gli scontri diretti nel girone di ritorno visto che all’andata abbiamo lasciato per strada punti preziosi, mi riferisco in particolare al ko contro il Cailungo e ai pareggi con Murata, Pennarossa e Faetano. Già ora potremmo essere nei playoff. Comunque non serve voltarsi indietro, concentriamoci sul presente”.



Sul mercato di gennaio come cambierà la rosa?



“Ci saranno nuovi innesti in attacco: abbiamo già bloccato l’attaccante Roberto Guidotti, ex Riccione, l’esterno d’attacco Patrik Fabbri, classe 1991, che ha esperienza in Italia anche in serie C e D; poi trattiamo un altro referenziato attaccante di Promozione e cerchiamo una mezzala ed un centrale difensivo. Con questi innesti per i playoff ci saremo anche noi soprattutto se avremo l’atteggiamento mostrato nella seconda parte del girone di andata. Noi ci crediamo”.



