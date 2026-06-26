Calcio RSM, Libertas: ecco il difensore Gregorio ed il portiere Gueye

Il difensore classe 1991 vanta una lunga esperienza tra serie C, D ed Eccellenza. Il suo è un gradito ritorno. Il portiere ha giocato con Murata e Pennarossa

La Libertas comunica di aver tesserato il difensore centrale mancino Angelo Gregorio, classe 1991. E’ cresciuto nel Cesena, ha giocato per diverse squadre tra cui in serie C2 Santarcangelo (ha vinto il campionato di serie D), Pontedera e Teramo. In D Romagna Centro, Altamura, Savignanese, Sammaurese, Bra e Tuttocuoio; in Eccellenza Russi e Pietracuta raggiungendo la finale playoff.

Si tratta di un gradito ritorno avendo già vestito in passato la maglia della Libertas per metà stagione (l’altra metà al Tre Fiori). Nell’ultimo campionato vestiva la maglia del Tre Penne.

Angelo Gregorio, perché è tornato?

“Perché mi ha convinto il progetto del club che prevede un rilancio per il club, conosco la società ed i dirigenti, la loro serietà. Penso che ci siano le condizioni per fare bene. L’obbiettivo? Arrivare il più in alto possibile. Scopriremo lungo il cammino il nostro valore”.

Che cosa garantisce Gregorio?

“Esperienza soprattutto, leadership, qualità tattiche e tecniche. Credo di avere una buona lettura delle situazioni di gioco, individuali e del pacchetto arretrato per il corretto posizionamento in campo. Mi faccio sentire con i compagni, cerco di guidarli. Penso di poter essere un valido aiuto sia in campo sia fuori per i giocatori più giovani”.

Altro arrivo quello del portiere classe 1995 di origine senegalese Moussa Gueye. Tra le sue esperienza il Riccione, poi nel campionato sammarinese Folgore, Pennarossa e Murata (due stagioni). Nella scorsa stagione era nel campionato UISP: in finale la sua squadra – il New Dream Team di Riccione ha perso ai rigori la finale nonostante le sue prodezze (tre rigori parati).

Moussa Gueye (Libertas)

"Sono molto contento di ritornare nel campionato sammarinese – le sue prime parole – un paio di club mi hanno cercato a gennaio, ma io ho preferito terminare la stagione con il club insieme ai miei amici. Ritrovo come dirigente Maurizio Carlini, che era con me al Murata, una persona che stimo con cui mi sono trovato sempre bene ed il fatto che abbia pensato a me mi riempie di orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto. Con Foiera, un portiere affermato ed esperto, mi giocherò il posto con lealtà. Sarà una bella sfida, il più in forma scenderà in campo. La stagione è lunga e bisogna farsi sempre trovare pronti”.