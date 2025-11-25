Calcio RSM, Libertas tutto cuore contro il Cosmos (1-1). Ora battere il Fiorentino

Il presidente Massimo Ghiotti: 'Nelle ultime due partite la squadra ha dato una bella risposta di temperamento. Sul mercato cerchiamo due pedine'

Al termine di una partita vibrante in cui la Libertas dopo il gol di Morelli ha resistito bene agli attacchi del Cosmos, squadra più quotata e ambiziosa, la formazione di mister Buda è riuscita a portare a casa un prezioso punto (1-1) che le consente di restare in rotta di galleggiamento verso i playoff. Un risultato che viene dopo un altro pareggio, questa volta in rimonta (2-2), contro il Pennarossa nel penultimo turno, prima della sosta per gli impegni della Nazionale.



“La squadra ha dato una bella risposta di cuore e temperamento nelle due ultime partite – dice il presidente Massimo Ghiotti – in cui tra l’altro abbiamo pagato dazio alla sfortuna con numerose assenze per infortuni e acciacchi vari. Contro il Cosmos erano solo 15 i giocatori a disposizione compreso il secondo portiere, un motivo in più per accogliere con soddisfazione il risultato. Contro il Pennarossa l’abbiamo riacciuffata all’ultimo minuto con Pezzella, contro il Cosmos abbiamo segnato nei primi minuti e poi subìto il gol del pareggio anche grazie ad un ottimo Manzaroli tra i pali siamo riusciti a portare in porto il risultato: nella ripresa abbiamo rischiato meno”.



Ora la sfida importante è quella di domenica 30 sul campo di Acquaviva contro il Fiorentino, vostro avversario per i playoff, che vi segue ad un punto.



“E’ l’occasione per fare un balzo in classifica e recuperare qualche punto che abbiamo lasciato per strada; sarà importante recuperare qualcuno dei sette assenti, soprattutto in attacco. E’ una tappa di un percorso, non sarà comunque una sfida decisiva: a gennaio riapre il mercato e il volto delle squadre si modificherà. Anche noi stiamo cercando dei rinforzi, un paio di pedine per l’attacco”.



Avete perso Osayande, ma delle squadre di seconda fascia la Libertas è quella che ha segnato di più (21 gol) ed è quella, però, con la terzultima difesa (21 reti subite)…



“Lo spirito della squadra è quello di cercare sempre il gioco, di arrivare alla fase di finalizzazione attraverso la manovra che, non avendo un bomber di razza, coinvolge un po’ tutta la squadra, e questo ci espone inevitabilmente a dei rischi. Dobbiamo essere un po’ più accorti e credo che la seconda frazione della partita contro il Cosmos sia la giusta via”.



TORNEO DELLA BEFANA Lunedì 5 gennaio la società Libertas organizza la Tombola della Befana al Teatro Nuovo di Dogana (ore 21). E’ la 12esima edizione. Il montepremi di cinquemila euro. La serata sarà allietata dai comici Marco Dondarini e Davide Dalfiume.