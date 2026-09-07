Calcio RSM, 'Micio' Melandri (Libertas): 'Buon avvio, ma dobbiamo crescere'

Bottino di quattro punti dopo due partite di campionato, mercoledì a Dogana sfida di Coppa Titano contro la Folgore (ore 20,45)

La Libertas mercoledì a Dogana (ore 20,45) affronta la Folgore nell’andata del primo turno di Coppa Titano.



La squadra di Achille Fabbri ci arriva dopo le prime due giornate di campionato, un pareggio all’esordio con la Cosmos (1-1) e la vittoria per 2-1 sulla Juvenes Dogana con doppietta di bomber Osayande. La seconda rete è nata da una bella giocata di Melandri, che sulla trequarti ha lanciato in profondità al volo una palla ottimamente recuperata dai granata sulla trequarti.



“E’ stata una bella vittoria, che ci dà fiducia e ci aiuta a lavorare meglio per trovare da un lato la condizione migliore e dall’altra affinare l’affiatamento tra i reparti– commenta l’attaccante ex Forlì – La squadra è completamente nuova e ci vuole tempo per trovare l’intesa in fase di possesso e di non possesso. L’inizio è comunque incoraggiante”.



Come è stato per Melandri l’impatto con un campionato del tutto nuovo?



“Ci sono giocatori validi, è un campionato interessante a cui devo prendere compiutamente le misure. All’esordio ho sofferto molto il caldo, nella seconda sempre con un clima torrido credo di essere andato meglio come del resto tutta la squadra. Sento attorno a me la fiducia del mister, cerco di sfruttare la meglio la libertà di azione che mi concede sul fronte offensivo per cercare gli spazi giusti e trovare la miglior intesa possibile con Osayande: dobbiamo conoscerci e capire reciprocamente i movimenti”.



Da parte sua mister Achille Fabbri sottolinea: “Ci teniamo stretti i quattro punti, ci danno morale, ma sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per abbassare la percentuale di errore e compattarci al meglio. Affrontiamo in Coppa un avversario tosto come la Folgore, ambizioso nel voler recitare un ruolo importante, rinforzatosi dopo l’ottima stagione scorsa, che ancora non ha subito gol. Sarà un bel test”.



Sabato, ad appena tre giorni di distanza, la Libertas affronterà in campionato la Virtus a Fiorentino: per la terza volta si giocherà alle ore 15.

