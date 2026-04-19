Calcio RSM: Prandelli-gol, Tre Fiori ad un punto dallo scudetto

Il Tre Penne regola la Libertas 3-1, la Virtus dilaga contro il Cailungo (6-1). Successi per La Fiorita e Folgore

La penultima giornata di campionato, che avrebbe potuto riportare il titolo nella bacheca del Tre Fiori, vive di emozioni altalenanti sui cinque impianti in cui si gioca contemporaneamente. I campi caldi sono quelli di Acquaviva e Dogana, dove sono impegnate Virtus e – appunto – Tre Fiori. All’intervallo, i detentori del titolo sono virtualmente a -1 in classifica: infatti, grazie agli acuti di De Lucia e Zenoni, i Neroverdi conducono di misura all’intervallo – avendo sopperito al pareggio lampo di Boateng, a segno un minuto dopo la rete di De Lucia. In contemporanea, a Dogana, non erano maturate reti tra Faetano e Tre Fiori.

Il passato recente di Danilo Girolomoni, oggi tecnico della capolista, non ha di certo facilitato le cose alla prima della classe. Tutt’altro piglio, quello mostrato dal club di Fiorentino nella ripresa, che porta in dote la rete del vantaggio al 52’. Gran parte del merito va riconosciuto a Benedettini, il cui coast-to-coast è incontenibile. Bernardi è puntuale in scarico ed il suo tiro strozzato diviene il miglior assist per Prandelli, che si concede il lusso di un colpo di tacco da breve distanza per infilare la porta di Venturini. Veementi le proteste del Faetano per la posizione del bomber gialloblù, giudicata regolare da Cordani. Di lì a qualche minuto, ma sul sintetico di Acquaviva, la Virtus chiude i conti con la doppietta di Zenoni – stavolta agevolata dal suggerimento di Ivan Buonocunto.

Al 72’ i Neroverdi calano il poker con il rigore trasformato da Benincasa, rivolgendo il proprio interesse all’evoluzione dell’incontro dell’Ezio Conti di Dogana. Lì, Scarcella e Prandelli avevano nel frattempo sfiorato il gol del 2-0, esponendo il Tre Fiori a potenziali sorprese nel finale – onorato da un Faetano che, va detto, non correva più per obiettivi concreti in classifica. Ciononostante, quelli di Sperindio ci provando fino alla fine – specificamente quando Alabay ha la palla del clamoroso pareggio, non sfruttandola a dovere. Intanto la Virtus saliva fino al 6-1 per effetto della doppietta in tre minuti di Piscitella, ma il ritardo dal vertice resta invariato. Con tre punti di vantaggio in vista dell’ultima giornata di Campionato, al Tre Fiori basterà un pareggio con il Pennarossa per tornare a festeggiare lo Scudetto. La Virtus, in ogni caso, non sarà campione tra sette giorni: in caso di arrivo alla pari, il regolamento prevede una gara di spareggio per l’assegnazione del titolo.

I fratelli Garcia Rufer spingono la Folgore verso il successo sulla San Marino Academy, maturato dopo una lunga serie di pareggi. Il gol del vantaggio reca la firma di Augusto, in gol sul assist di Azael nei primi minuti con un bell’inserimento sul primo palo. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma in coda alla frazione d’apertura, la squadra di Lasagni bissa. Stavolta è Azael a gonfiare il sacco, fiondandosi su un pallone vagante in area di rigore biancazzurra dopo essere stato premiato da un fortunoso rimpallo su Ciacci.

La Folgore gestisce senza imbarazzi il doppio vantaggio nella ripresa, chiudendo definitivamente i conti ad un quarto d’ora dal termine. Nuovamente Augusto Garcia Rufer a segno, dopo una splendida discesa in combinata con Pancotti – autore dell’assist d’esterno a centro area. I Giallorossoneri, che sfiorano anche la quarta marcatura prima del termine, salgono a quota 54 punti e restano ancora in corsa per chiudere la stagione regolare al quarto posto.

La Fiorita resta appaiata al club di Falciano, potendo inoltre far leva sulla miglior differenza reti complessiva per far proprio il quarto posto alle spalle del Tre Penne. I Gialloblù partono forte nella sfida di Domagnano contro il Cosmos, aprendo le marcature dopo una manciata di minuti con Djuric. Sontuoso l’assist di Affonso, che sfonda a destra prima di proporre un traversone col contagiri sulla fronte del compagno. Il pareggio di Gjurchinoski – con la complicità di Vivan – è poco più di un fuoco di paglia: la squadra di Ceci rimette infatti la testa avanti con Jacopo Semprini, servito in area da Djuric a margine di una bella trama rasoterra.

Un minuto più tardi Affonso assesta l’uno-due che manda il Cosmos alle corde: azione personale conclusa con un mancino sul primo palo che sorprende Alessandro Semprini. Nel secondo tempo non ci sono altre reti, nonostante più di un’opportunità per ritoccare il parziale: La Fiorita può festeggiare la sedicesima vittoria nel torneo. Il Cosmos disputerà il Turno Preliminare, affrontando una tra San Giovanni e Pennarossa, il prossimo 29 aprile.

Formalmente fuori dalla corsa al titolo, il Tre Penne deve rimontare la Libertas per garantirsi il successo. I Granata sono una squadra completamente diversa rispetto a quella di inizio stagione: se a livello di interpreti le modifiche alla rosa non sono state poche, è dal punto di vista dell’atteggiamento che gli uomini di Buda appaiono totalmente rivoluzionati. Capaci di soffrire quando una partita complicata come quella di oggi lo impone, hanno trovato un’invidiabile concretezza in fase offensiva. Lo testimonia la rete di Cozzino al 37’, che vale l’1-0 di metà gara. Nella ripresa il Tre Penne spinge a tutta, impattando con Fabbri dopo poco più di cinque minuti: il centrocampista arriva ad appoggiare in rete, dopo un bell’intervento di Manzaroli. Il sorpasso matura invece dalla bandierina: Turchetta pesca l’inserimento di Ferrani, che incorna il gol del 2-1. La Libertas, che chiuderà in dieci per l’espulsione di Michelotti, incassa la terza rete sull’asse Pieri-Badalassi. Fronte granata, questa sconfitta rende irraggiungibile l’ottavo posto del Cosmos, rendendo dunque certo il confronto con la Juvenes Dogana al Turno Preliminare.