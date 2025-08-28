Calcio RSM, San Giovanni al debutto con la Juvenes Dogana

Mister Marco Tognacci: "Questa rosa giovane sta già lavorando beneVogliamo continuare a giocarcela con tutti”

Il San Giovanni dai ben 17 volti nuovi ricomincia domani contro

la Juvenes Dogana. Mister Marco Tognacci guarda avanti e suona

la carica: “Dopo la grande stagione scorsa sapevamo che in tanti avrebbero cercato i nostri calciatori, ma questa rosa giovane sta

già lavorando bene e vogliamo continuare a giocarcela con tutti”

Si riparte. Dopo una stagione super chiusa solo all’ultimo secondo della semifinale playoff. E con una vera e propria rivoluzione che ha cambiato volto alla rosa e allo staff in casa San Giovanni. La società del presidente Massimiliano Venturi e del direttore generale Fabio Giardi ha infatti effettuato un bel restyling, continuando comunque a sposare la filosofia della linea verde e delle ambizioni “sostenibili”. Qualche numero? Domani alle 21.15 sul campo di Acquaviva, mister Marco Tognacci si troverà a scegliere l’undici iniziale con ben 17 nuovi giocatori. Ma il tecnico non è certo tipo da piangersi addosso o perdersi d’animo. Tutt’altro. Alla vigilia del primo turno del campionato 2025-2026 contro la Juvenes Dogana è già bello carico.

Mister, si ricomincia con 17 volti noti e appena 8 confermati

“Sapevamo che dopo l’ottima stagione scorsa in diversi avrebbero bussato alla porta dei nostri giocatori e così è stato: chi è partito è andato infatti in squadre con budget diversi dal nostro e che hanno ambizioni di vittoria finale o di Europa. Peccato, perché si era creato un gruppo di qualità che con qualche ritocco ci avrebbe consentito di confermarci e fare ancora meglio, ma il lavoro non mi ha mai spaventato e sono contento di questi ragazzi che ho a disposizione”.

Anche fra i suoi collaboratori c’è stato un bel rimescolamento delle carte

“E’ rimasto con me il mio secondo Roberto Lisi e abbiamo perso il preparatore dei portieri Andrea Antico, tornato a casa a Lecce per lavoro e sostituito con Marco Gasperoni, che era al Cailungo. Abbiamo poi inserito il preparatore atletico Lorenzo Schiano. Con entrambi ci conoscevamo già e si sono inseriti molto bene, stiamo lavorando al meglio”.

Quando è iniziata la preparazione? E con quali obiettivi?

“Siamo ripartiti il 4 agosto con la necessità di forgiare una nuova identità. Per fortuna la rosa è molto giovane anche quest’anno e consente di lavorare in un certo modo. Dove potremo arrivare lo scopriremo ovviamente strada facendo, ma vogliamo continuare a giocarcela con tutti”.

Come sta la squadra e cosa aspettarsi da questo esordio?

“A livello fisico direi bene: abbiamo fatto quattro settimane di buona preparazione, 18 sedute fra allenamenti e le due amichevoli con Misano e Miramare United, ma la prima partita è sempre un’incognita. La Juvenes è una buona squadra, ha ambizioni e si è rinforzata molto. Fra l’altro anche con quattro nostri giocatori dello scorso anno: Aprea, Sartini Nicola e Stefano e Ghigini. Sono i primi dei tanti ex che ci troveremo davanti. Poi dopo la prima partita ci sarà subito la sosta per le Nazionali e potremo continuare a lavorare per conoscerci sempre di più”.