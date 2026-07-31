Calcio RSM, San Giovanni con 15 volti nuovi

Dieci conferme, uno staff tecnico quasi completamente rinnovato. Da lunedì 3 agosto si tuffa sulla nuova stagione. Da quest’anno può contare anche sul match analyst

Canonico raduno presentazione lunedì sera alla Casa del Castello sede della Giunta di Castello di Borgo Maggiore per il San Giovanni, che ha poi dato il via ufficiale alla stagione con la due giorni di test sul campo di Montegiardino iniziati ieri giovedì 30 luglio e in programma anche oggi venerdì 31. La prossima settimana ecco poi l’inizio della preparazione per un gruppo e uno staff al centro di un vero e proprio restyling.

Accanto al presidente Massimiliano Venturi, al suo vice nonché direttore generale Fabio Giardi e al dirigente Massimo Dolcini hanno infatti tolto i veli sul campionato 2026-2027 il nuovo direttore sportivo Manolo Celli, il nuovo allenatore Matteo Antonioli, il vice Valerio Caroni, il nuovo preparatore atletico Daniel Rossitto, il preparatore dei portieri Marco Gasperoni (confermato), il nuovo match analist Giuseppe La Pescara e le riconfermate fisioterapiste Ilaria D’Amato e Michela Rotunno.

Ma è proprio il ds Manolo Celli a fare le carte alla rosa e non solo.

Che San Giovanni si prepara ad affrontare la nuova stagione?

“Siamo un gruppo molto giovane come da dna della società e anche mio personale: abbiamo sono solo due ragazzi nati prima del 2000 (un 1999 e un 1995) e ben due 2007, ma non mancano comunque giocatori che hanno già maturato una bella esperienza. I confermati sono 10, i volti nuovi 15 nuovi per un gruppo affamati e pronto a lottare e giocarsela con tutti. La parola d’ordine è e dovrà essere voglia di stupire»

Quali sono gli obiettivi? Cosa le chiede il presidente Venturi?

«Raggiungere almeno il play in è l’obiettivo di tutti, con molta umiltà e voglia di far bene penso che potremo riuscirci. Già da lunedì ho respirato tanto entusiasmo, i tanti nuovi, che conosco bene per averli già avuto in gran parte con me, sono carichi e curiosi: ringraziamo chi ci ha preceduto e ha fatto bene, ma vogliamo scrivere nuove belle pagine di storia del San Giovanni”.

Come ci si avvicinerà all’esordio stagionale?

"La preparazione inizierà lunedì 3 agosto e staremo per quattro settimane sul campo di Montegiardino. Quattro anche le amichevoli: il primo test sarà sabato 8 agosto con il Verucchio a Fiorentino, giovedì 13 agosto giocheremo con la Savignanese a Savignano, sabato 22 saremo ancora a Fiorentino con la Virtus San Mauro di Seconda Categoria e mercoledì 26 agosto chiuderemo con la Stella a Rimini. Sarà l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, che ci presenta una partenza col botto contro il Tre Penne, mentre la prima di Coppa sarà con la Cosmos”.

Il campionato sammarinese è una novità anche per lei: un primo bilancio di questa esperienza?

"Mi trovo davvero molto bene, con il presidente c’è grande sintonia e la società mi sta facendo lavorare al meglio. Abbiamo confermato diversi ragazzi validi, preso qualche ottimo giocatore e qualche scommessa: per molti sarà un anno di possibili rivincite, un’occasione per mettersi in mostra e sognare un upgrade. Ci sono maassima positività e grandi stimoli per tutti, anche perché la società sta facendo tutti i passi per strutturarsi sempre più e non farci mancare niente: ha deciso che andremo ad esempio a mangiare insieme prima delle partite e si è dotata anche di una figura come il match analist, che ha voluto il mister per dare un qualcosa in più con video e informazioni nella preparazione delle partite. Adesso sta a noi”..

LA ROSA

PORTIERI Casadei Alessandro (2005) confermato; Pizzolante Manuel (2006) dal Pennarossa; Ronci Matteo 2004 dalla Juvenes

DIFENSORI Vandi Federico (2003) confermato; Fratticci Luca (2007) confermato; Caddy Alex (2005) confermato; Filippi Andrea Carlos (2005) dal Victoria; Osmani Simone (2006) dal Tavullia Valfoglia; Fratta Leonardo (2006) dal Sant’Ermete; Caverzan Thomas (2005) dal Bellaria; Labudiak Valerii (2004) dal Riccione; Giambalvo Alessandro (2003) confermato

CENTROCAMPISTI Bianchi Gianluca 2006 confermato; Lisi Nicholas (2004) confermato, Rushani Ilvi (2004) dal victoria; Klyvchuk Denys (1999) dall’Asar; Chiaruzzi Nicolò (2005) dal Gambettola

ATTACCANTI Zanni Mattia (2004) confermato; D’angeli Eric (2000) confermato; Tumidei Federico (2001) confermato; Amati Mattia (2005) dal Domagnano; Spennato Marco (2007) dalla Puglia; D’Orsi Lorenzo (2004) dal Bellaria; Gregori Emanuele (1995) dal Pennarossa; Scarpellini Ryan (2000) dal San Lorenzo