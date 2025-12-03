Altarimini

Calcio RSM, Supercoppa: Virtus-Tre Fiori il 23 dicembre ad Acquaviva

Le formazioni di Bizzotto e Girolomoni non sono state protagoniste solo la passata stagione, ma stanno caratterizzando anche quella in corso

A cura di Stefano Ferri Redazione
03 dicembre 2025 19:16
Calcio RSM, Supercoppa: Virtus-Tre Fiori il 23 dicembre ad Acquaviva - (Foto FSGC/Novelli)
(Foto FSGC/Novelli)
Repubblica San Marino
Sport
La straordinaria cavalcata europea della Virtus, spintasi fino ai Playoff di UEFA Conference League l’estate scorsa, ha comportato lo slittamento della Supercoppa Sammarinese – consuetudinariamente gara deputata a stappare la stagione calcistica sul Titano. Oggi la sfida ha un data e un orario certo: Virtus e Tre Fiori si incroceranno allo stadio di Acquaviva il prossimo 23 dicembre, con calcio d’inizio programmato alle ore 20:00 e diretta streaming gratuita con commento in italiano su Titani.tv.

Le formazioni di Bizzotto e Girolomoni non sono state protagoniste solo la passata stagione, ma stanno caratterizzando anche quella in corso con un duello in campionato che si preannuncia intenso e combattuto fino alla fine della stagione regolare.

I Neroverdi hanno appena vissuto il proprio anno mirabilis, che ha portato capitan Battistini ad alzare al cielo tutti i trofei sammarinesi. L’ultimo conquistato – la Coppa Titano – è stata contesa proprio al Tre Fiori, in una finale decisa dall’unico gol di Loris Tortori. Di contro, i Gialloblù sono l’attuale capolista in Campionato Sammarinese – con un punto di vantaggio proprio sui detentori del titolo. Anche l’estate della squadra di Fiorentino non è stata meno interessante: contro il quotato Pyunik, in UEFA Conference League, è arrivata la vittoria al San Marino Stadium nella gara di andata – marchiata da Manfroni.

