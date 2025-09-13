Calcio RSM: Tre Penne capolista solitario, alla Juvenes-Dogana il derby

La squadra di Berardi batte il Faetano 6-0. Cosmos piegato da una rete di Pedini. Pareggio tra Murata e Cailungo

Il Tre Penne risponde ai successi d’anticipo di La Fiorita e Virtus, impiegando meno di metà frazione per ipotecare il successo ai danni del Faetano. Il fattore “B” del club di Città si conferma travolgente: stavolta è Berardi ad aprire le marcature con una rete meravigliosa. Il sammarinese parte dall’out di destra per convergere sul mancino e dopo aver saltato un paio di avversari inchioda Venturini con una conclusione all’angolino. Sono passati appena 30” ed il Tre Penne non ha intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. Al quarto d’ora, infatti, Pastorelli imbecca dalla bandierina Badalassi che si libera dalla marcatura ed incorna dal cuore dell’area.

Lo stesso bomber, al 20’, sale a quota tre centri in due partite, sfruttando l’errata chiusura di Ioli per beffare Venturini con un geniale pallonetto di prima intenzione. La tripletta prende forma qualche minuto prima dell’intervallo, quando Loiodice recupera palla sulla trequarti e innesca Badalassi, che finalizza il contropiede nel poker parziale. Che diventa superlativo nel corso del primo minuto di recupero: ancora Badalassi sugli scudi (quattro gol in una frazione di gioco per lui), con una rete di forza e caparbietà. Vinto il duello fisico con Ioli, distratto in copertura, fredda Venturini a tu per tu. Nella ripresa, ad un quarto d’ora dal termine, c’è gloria anche per Peluso: colpo di testa vincente da breve distanza, su assist del subentrato Turchetta. Con questa larga vittoria, il Tre Penne si ritrova al comando in solitaria dopo gli anticipi della seconda giornata, in attesa degli impegni di Domagnano e Tre Fiori che potrebbero raggiungerlo in vetta.

Ad Acquaviva, Cailungo e Murata si sfidano con la comune ambizione di lasciarsi alle spalle le sconfitte della prima uscita stagionale. Nettamente meglio i Rossoverdi nel primo tempo, nonostante si vada al riposo a reti inviolate anche per merito di Leardini – decisivo su Bua e Conti. Il primo si fa vedere in un altro paio di circostanze, senza inquadrare il bersaglio grosso. L’attaccante del Cailungo saprà riscattarsi al 65’, sfruttando un corto retropassaggio di De Biagi per anticipare Leardini e sbloccare il risultato. Sul fronte opposto, non ricambia la cortesia Kashari – fermato da un grande Leardini dopo l’errore da matita rossa di Quaranta. Il Cailungo difetta di killer istinct con Radici e Bua, pagandone le conseguenze sull’affondo vincente dell’ex Labas – freddo davanti a Gallinetta, dopo la sponda perfetta di Salemme. È la rete del definitivo 1-1, che rimanda l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per entrambe le squadre.

Va in scena a Dogana il derby del Castello di Serravalle tra Juvenes-Dogana e Cosmos, che nella prima frazione regala poche emozioni. Semprini deve mettere i guantoni sulla sventola di Giovagnoli, mentre Davide Colonna è decisivo al 42’ per neutralizzare il diagonale dal limite dell’area di Fermi. A ridosso dell’ora di gioco è l’altro Colonna, Riccardo, ad avere la palla del vantaggio – ma Semprini ha un riflesso strepitoso. Purtroppo per il Cosmos, a rimbalzo è Pedini a fiondarsi per primo sul pallone e dopo aver vinto il tackle con Mhilli griffa l’1-0 per la Juvenes-Dogana. La squadra di Boldrini resiste agli attacchi all’arma bianca dei cugini, fallendo però il gol della tranquillità con Gian Maria Borghini all’87’. Non dovrà rammaricarsene l’esterno, che può festeggiare coi compagni il secondo clean sheet in altrettante uscite, che hanno generato quattro punti in classifica.