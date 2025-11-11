Calcio RSM, Tre Penne: Giovanni Bonini è il nuovo allenatore

Già in panchina nella sfida contro il Domagnano, gode della massima stima e della fiducia incondizionata da parte di tutta la Società

In seguito alle recenti vicissitudini in merito alla guida tecnica, la Società Polisportiva Tre Penne ufficializza che Giovanni Bonini sarà l’allenatore della prima squadra.

Bonini, già in panchina nella sfida contro il Domagnano, gode della massima stima e della fiducia incondizionata da parte di tutta la Società per le sue qualità e per il grande senso di appartenenza dimostrato.

“Per me è la prima esperienza in questa veste e affronterò questa opportunità con entusiasmo, motivazione e determinazione, cercando di ripagare nel migliore dei modi la fiducia che la società ha deciso di accordarmi - ha commentato Bonini -. Il fatto di poter iniziare questo percorso in una società importante e ambiziosa come il Tre Penne, alla quale sono particolarmente legato, è motivo di grande orgoglio”.

Bonini ha analizzato la sfida di Acquaviva contro il Domagnano, affermando: “Ho visto una squadra viva e determinata, che ha affrontato la partita nella maniera corretta facendo bene entrambe le fasi. Abbiamo creato tante occasioni da gol che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Penso che per la prestazione fornita avremmo meritato di portare a casa i tre punti”.