Calcio RSM, Tre Penne: Peluso protagonista. Assist, gol e parole da leader

Nel match contro il Tre Fiori ha fornito assist per Filippo Berardi (primo gol) e siglato la rete del definitivo 2-0. Primo posto a -5

ll big match tra Tre Penne e Tre Fiori si è chiuso con la vittoria dei biancazzurri con due gol, uno per tempo. Tra i protagonisti assoluti della sfida il numero 10 di Città, Lucio Peluso, che ha fornito assist per Filippo Berardi in occasione del primo gol e siglato la rete del definitivo 2-0, portando il Tre Penne a -5 dal primo posto.

Sesto assist stagionale e quarto gol in campionato per l’ala del Tre Penne, che descrive così il suo momento di forma: “Cerco sempre di lavorare al massimo per arrivare pronto ad ogni partita. Il lavoro ripaga sempre e voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

Un Tre Penne che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver sconfitto anche Fiorentino, La Fiorita, Pennarossa, San Giovanni e San Marino Academy da inizio 2026 e l’unico stop è arrivato con il Cosmo con l’1-1 del ventunesimo turno. “L’atteggiamento rispetto alla prima parte di stagione non è cambiato - afferma Peluso -. Penso che abbiamo iniziato a credere di più nei nostri mezzi, i risultati aiutano ad aumentare l’autostima e di conseguenza anche le prestazioni”.

Sabato pomeriggio la sfida alla Juvenes/Dogana con fischio d’inizio alle 15:00 sul sintetico di Acquaviva. Peluso richiama l’attenzione di tutti: “Con la Juvenes quest’anno non abbiamo ancora vinto, speriamo di invertire il trend. Noi dobbiamo scendere in campo cercando di vincere sempre, l’obiettivo è quello di provarci”.