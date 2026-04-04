Calcio RSM, Tre Penne-Virtus il match clou

La 27esima giornata si giocherà martedì e mercoledì: si apre con lo scontro fra La Fiorita e il San Giovanni (ore 21:15 a Fiorentino)

La 27° giornata del Campionato Sammarinese si giocherà martedì e mercoledì, aprendosi con lo scontro fra La Fiorita e il San Giovanni (ore 21:15 a Fiorentino), entrambi alla ricerca dei tre punti per consolidare la loro posizione di classifica. I primi ormai certi dei playoff mentre i secondi si battono per l’ultimo posto disponibile del turno preliminare con il Pennarossa, che affronta sempre alla stessa ora a Dogana il Cailungo, ormai fuori dai giochi e certo di terminare le attività alla fine della regular season.

Situazione simile fra Faetano e Domagnano (Acquaviva, ore 21:15), questi ultimi infatti dovranno farsi trovare pronti, approfittando del momento di difficoltà degli avversari che non raccolgono punti dal 7 febbraio, per evitare sorprese nelle giornate conclusive di campionato. A chiudere la serata di anticipi il match a Montecchio (ore 21:15) fra San Marino Academy e Fiorentino, che non vuole perdere l’occasione di approdare ai quarti di finale e cercherà in tutti i modi la vittoria, trovandosi in vantaggio di due punti sul Cosmos. Diverso il discorso per i Biancoazzurrini, ormai troppo distanti dalle posizioni alte della classifica.

Il turno infrasettimanale continuerà il giorno seguente alla stessa ora con il big match fra Tre Penne e Virtus, entrambe in corsa per il titolo, che si affronteranno sul campo di Acquaviva. Le due contendenti dovranno dare il massimo per portare a casa i tre punti, fondamentali per non prendere distacco dal Tre Fiori, che potrebbe allungare in classifica in caso di pareggio fra le due. Le formazioni di Città ed Acquaviva si incroceranno ben consapevoli che la sconfitta costerebbe la rinuncia ai sogni Scudetto. Invece i ragazzi di Girolomoni, che tornerà in panchina per l’occasione dopo quattro giornate di squalifica, dovranno affrontare una partita sulla carta alla portata (ore 21:15 a Montecchio).

In arrivo il Murata ultimo in classifica e in un grande momento di difficoltà, che quindi concede alla squadra Gialloblù di Fiorentino una grande opportunità per prendere distacco dalle concorrenti. Sfida invece più tranquilla quella fra Libertas e Juvenes Dogana (ore 21:15 a Fiorentino), che si trovano a pari punti e senza troppe paure a metà classifica. A meno di clamorose sorprese, dovranno affrontare il turno preliminare.

La 27esima giornata si chiude con uno dei derby di Serravalle fra Folgore e Cosmos (ore 21:15 a Dogana) disponibile in diretta anche su FIFA+. Sfida fondamentale per il Cosmos che deve inseguire la vittoria per contendere l’accesso ai quarti di finale a Fiorentino e Domagnano. Ricordiamo infine che tutte le partite saranno disponibili gratuitamente su Titani.tv con telecronaca in italiano.