Calcio RSM, che botto: Turchetta al Tre Penne. Drudi lascia La Fiorita

L'attaccante ex Forlì e nell'ultima stagione al Mestre, è l'ultima pedina di un campionato grandi firme. A ore l'ufficialita di Nappello a La Fiorita



E’ durata poco l’avventura a La Fiorita del difensore classe ’87 Mirko Drudi, lo scorso anno impegnato in Serie D al Forlì ma con alle spalle tanta esperienza nei campionati di Serie B e Lega Pro vestendo, tra le altre, le maglie di Pescara, Cittadella, Trapani, Lecce e delle più vicine Santarcangelo, Riccione e Cesena. Lunedì ha rescisso il contratto. Lo cercano club di Eccellenza e Promozione, ma probabilmente aspetterà la chiamata giusta dalla serie D.

Intanto nelle prossime ore sarà annunciato da La Fiorita l’arrivo del forte fantasista Umberto Nappello, ex Ravenna.

L'attaccante Gianluca Turchetta, classe 1991, si accasa al Tre Penne. Già al Forlì e Imolese, una lunga carriera nei professionisti (a Bellaria prima, a lungo al Sud Tirol) e la stagione scorsa al Mestre, raggiunge uno dei top club del campionato interno. Sull'attaccante c'era anche la Virtus, ma l'offerta del Tre Penne è stata superiore.

La Virtus, dal canto suo, aspetta l'esito del match di ritorno di giovedì prossimo contro il Breidablik (San Marino Stadium, ore 21) per vedere come operare sul mercato: se approdasse alla fase a gironi di Conference il mercato potrebbe prendere una piega più ambiziosa.



