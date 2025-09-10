Altarimini

Calcio RSM, Virtus e La Fiorita in anticipo

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di San Marino, torna l’appuntamento con il Campionato Sammarinese

10 settembre 2025 10:36
Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di San Marino, torna l’appuntamento con il Campionato Sammarinese. Virtus e La Fiorita, che avevano chiuso il programma della prima giornata, inaugureranno la seconda in altrettanti anticipi programmati venerdì.

I detentori del titolo, dopo essersi fatti riprendere nonostante il doppio vantaggio, incroceranno la Folgore – apparsa decisamente brillante al debutto stagionale. L’impegno è programmato ad Acquaviva, alle ore 21:15. In contemporanea, ma sul sintetico di Montecchio, toccherà a San Marino Academy e La Fiorita. Entrambe reduci da un pareggio in rimonta nel turno d’apertura del torneo, inseguono il primo successo stagionale.

 Equamente distribuiti tra sabato e domenica gli altri sei incontri della seconda giornata, sempre con calcio d’inizio alle 15:00. Cailungo-Murata sarà trasmessa anche su FIFA+, oltre che su Titani.tv (in forma gratuita) come tutte le altre gare in calendario. Per entrambe, l’obiettivo è quello di risollevarsi dopo le sconfitte patite da Folgore e Faetano. Quest’ultimo dovrà vedersela a Montecchio con il rinnovato Tre Penne, vincente all’esordio a differenza del Cosmos – da dove più di un giocatore è partito in estate per sposare il progetto di Città. Tira aria di derby a Serravalle, con i Gialloverdi che sfideranno la Juvenes-Dogana all’Ezio Conti di Dogana.

 Nel programma domenicale, l’unico incontro fissato a Domagnano. L’omonima squadra affidata ad Amati, vincente 4-0 al debutto in campionato, incrocerà i tacchetti con la Libertas – raggiunta sul pareggio dalla San Marino Academy poco meno di due settimane fa. In contemporanea a Montecchio toccherà a Fiorentino e Pennarossa, ancora ferme al palo dopo i novanta minuti inaugurali. Tre Fiori-San Giovanni, a Dogana, completerà il programma del turno: i Gialloblù intendono dare continuità al successo di misura nello scontro diretto col Cosmos, mentre gli uomini di Tognacci devono cambiare marcia dopo il pareggio a reti inviolate con la Juvenes-Dogana.

