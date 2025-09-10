Calcio RSM, Virtus e La Fiorita in anticipo

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di San Marino, torna l’appuntamento con il Campionato Sammarinese

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di San Marino, torna l’appuntamento con il Campionato Sammarinese. Virtus e La Fiorita, che avevano chiuso il programma della prima giornata, inaugureranno la seconda in altrettanti anticipi programmati venerdì.

I detentori del titolo, dopo essersi fatti riprendere nonostante il doppio vantaggio, incroceranno la Folgore – apparsa decisamente brillante al debutto stagionale. L’impegno è programmato ad Acquaviva, alle ore 21:15. In contemporanea, ma sul sintetico di Montecchio, toccherà a San Marino Academy e La Fiorita. Entrambe reduci da un pareggio in rimonta nel turno d’apertura del torneo, inseguono il primo successo stagionale.

Equamente distribuiti tra sabato e domenica gli altri sei incontri della seconda giornata, sempre con calcio d’inizio alle 15:00. Cailungo-Murata sarà trasmessa anche su FIFA+, oltre che su Titani.tv (in forma gratuita) come tutte le altre gare in calendario. Per entrambe, l’obiettivo è quello di risollevarsi dopo le sconfitte patite da Folgore e Faetano. Quest’ultimo dovrà vedersela a Montecchio con il rinnovato Tre Penne, vincente all’esordio a differenza del Cosmos – da dove più di un giocatore è partito in estate per sposare il progetto di Città. Tira aria di derby a Serravalle, con i Gialloverdi che sfideranno la Juvenes-Dogana all’Ezio Conti di Dogana.

Nel programma domenicale, l’unico incontro fissato a Domagnano. L’omonima squadra affidata ad Amati, vincente 4-0 al debutto in campionato, incrocerà i tacchetti con la Libertas – raggiunta sul pareggio dalla San Marino Academy poco meno di due settimane fa. In contemporanea a Montecchio toccherà a Fiorentino e Pennarossa, ancora ferme al palo dopo i novanta minuti inaugurali. Tre Fiori-San Giovanni, a Dogana, completerà il programma del turno: i Gialloblù intendono dare continuità al successo di misura nello scontro diretto col Cosmos, mentre gli uomini di Tognacci devono cambiare marcia dopo il pareggio a reti inviolate con la Juvenes-Dogana.