Calcio RSM, Virtus-Tre Fiori: è scontro al vertice

Manca ancora più di metà campionato e quindi non si può, a ragione, definire una sfida Scudetto. Tuttavia è innegabile che l'incrocio tra Virtus e Tre Fiori rappresenti il centro di gravità dell’intero fine settimana dedicato alla 10° giornata del Campionato Sammarinese. Del resto, diversamente non potrebbe essere: le due formazioni occupano entrambe la vetta della classifica (a quota 25), non hanno mai perso e hanno numeri da leader in termini di gol fatti e gol subiti. Anzi, il Tre Fiori può fregiarsi della palma di miglior difesa in assoluto (appena 3 gol incassati), mentre la Virtus è ad una lunghezza appena sia dalla miglior difesa che dai due migliori attacchi, vale a dire quelli di Folgore e La Fiorita (23). Matematica che vale fino ad un certo punto: domani allo stadio di Acquaviva saranno estro, sangue freddo e motivazioni a parlare. Il big match fa parte del novero di partite calendarizzate alle 15:00 del sabato. Un’altra vedrà in azione Juvenes-Dogana e Faetano, squadre che mancano da tempo all’appuntamento con la vittoria e che allo stato attuale dell’arte sono divise da appena 2 punti.

Biancorossoazzurri e Gialloblù si sfideranno a Montecchio, mentre a Fiorentino andrà in scena l’incrocio tra il Domagnano e la San Marino Academy. I Lupi sono in un momento di forma scintillante e, dopo il pareggio con il Tre Penne (che ha fatto seguito a tre vittorie consecutive) intendono tornare ad incamerare tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Folgore, attuale terza forza del Girone Unico. Quanto ai giovani Biancoazzurri, il pareggio con il Faetano ha permesso loro di tornare a muovere la classifica (non succedeva dalla prima giornata) e ha sicuramente alimentato l’appetito di una compagine andata ad un passo dalla prima vittoria stagionale, specialmente in ragione delle tante occasioni (alcune nitidissime) avute nella seconda metà della gara.

Il programma della 10° giornata non si trasferirà direttamente al pomeriggio della domenica. Prima, dovrà transitare dai due incontri fissati alle 18:15 del sabato. Uno di essi è un derby: Tre Penne-Murata sarà anche l’incontro del debutto ufficiale di Giovanni Bonini quale allenatore “titolare” della compagine biancoazzurra, che deve interrompere un periodo di magra lungo quattro giornate, nel corso delle quali sono arrivate una sconfitta e tre pareggi consecutivi. In casa Murata, l’ultima vittoria è leggermente più recente (tre gare fa) e rinverdirla offrirebbe ai Bianconeri la possibilità di cancellare finalmente il segno meno nella casella dei punti accumulati. Le due “cugine” giocheranno a Montecchio, mentre l’altro match-aperitivo andrà in scena ad Acquaviva e sarà una questione privata tra Pennarossa e La Fiorita. I Gialloblù, prima della sosta per le Nazionali, avevano frenato la loro corsa pareggiando 2-2 con la Folgore. Del resto anche i Biancorossi vengono da una ’X’ (e, prima ancora, da una vittoria) e sono motivati dalla possibilità di trarre grande profitto dallo scontro diretto tra Juvenes-Dogana e Faetano, ovvero le formazioni che – rispettivamente – precedono (per una questione di differenza reti) e seguono quella allenata da Adrian Ricchiuti.

Passando ai posticipi della domenica, Fiorentino e Cailungo giocheranno per punti preziosi nella parte bassa della classifica. Anche questo – che si giocherà alle 15:00 a Fiorentino - è uno scontro diretto: i Rossoblù, avanti di due punti rispetto ai rivali di giornata, vogliono prendere quota, mentre i Rossoverdi progettano il sorpasso. Ad accomunare le due squadre, il fatto di aver vinto sin qui una sola partita, ormai molto lontana nel tempo. Del resto non se la passa meglio la Libertas, chiamata a misurarsi (a Montecchio) con un Cosmos che sta vivendo un periodo indubbiamente di salute (viene da quattro vittorie e un pareggio in cinque gare) e che intende proseguire la sua corsa verso i piani alti della classifica. Completa il programma della 10° giornata l’incrocio tra San Giovanni e Folgore, con il primo che punta ad una vittoria di peso per allontanarsi dalla parte più paludosa della classifica, e la seconda che ha la necessità di tenere a distanza Domagnano e Tre Penne, oltre che di riannodare il filo dorato interrotto prima della sosta per via del pareggio – comunque prestigioso – con La Fiorita.