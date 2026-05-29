Calcio, Sammaurese: in panchina Michele Benedetti

Bonandi farà il direttore sportivo. Piacciono l'attaccante Mazzuoli del Diegaro ed il giovane Zamagni del Bellaria. Andreatini ds della Recanatese

Il tecnico della Sammaurese sarà Michele Benedetti, nell’ultima stagione al Reno, che ha condotto alla salvezza. In prima battuta il club aveva pensato a Michael Ricci della Juniores, il quale però ha preferito la proposta della Folgore. Allora la scelta è ricaduta sul mister ex Bakia.

Benedetti era stato contattato anche dalla Sampierana, ma il progetto proposto dal club di San Mauro Pascoli è parso supportato dalle necessarie garanzie e allora l'allenatore cesenate in un giorno ha stretto l’accordo e preferito il campionato di Eccellenza.

Bonandi avrà il ruolo di direttore sportivo. Si punta sulla riconferma di Giulio Ponticelli e Alessandro Carlini. Obiettivi di mercato potrebbero essere il giovane Thomas Zamagni (2006) del Bellaria, l’attaccante Matteo Mazzuoli del Diegaro.

Mister Mauro Antonioli sta valutando l’offerta dell’Imolese, gli è arrivata anche quella del Sora.

Massimo Andreatini è il nuovo direttore sportivo della Recanatese. Per quattro stagioni è stato ds della Fermana e prima di approdare nelle Marche (è romagnolo di Bellaria) ha rivestito lo stesso ruolo in Forli, San Marino e Bellaria.

Nessuna novità da Santarcangelo per mister Luca Fregnani: il tecnico aspetta la chiamata del club per conoscere i programmi e l’eventuale suo ruolo. I boatos parlano di ridimensionamento con valorizzazione dei giovani. Si è aperta, intanto, la caccia ai prospetti migliori del club gialloblu. Nessuna novità da Coriano circa il rapporto con la Federcalcio Sammarinese:; sono attese entro il fine settimana.

PROMOZIONE

E’ il Bakia la squadra che sta facendo più rumore sul mercato. Dopo Drudi rientrano da Cervia a Cesenatico i gemelli classe 1996 Federico e Alberto Mazzarini, il primo attaccante, il secondo difensore con un altrettanto trascorso in maglia Bakia e con parecchie esperienze in forti compagini romagnole.

Conferma per l’attaccante Sorrentino, è forte l’interesse per l’attaccante Mario Merlonghi. Il difensore Lombardi in uscita dalla Savignanese è nel mirino del Bellaria e dello stesso Bakia e del Novafeltria in caso di Promozione in Eccellenza.