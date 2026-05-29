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Calcio, Sammaurese: in panchina Michele Benedetti

Bonandi farà il direttore sportivo. Piacciono l'attaccante Mazzuoli del Diegaro ed il giovane Zamagni del Bellaria. Andreatini ds della Recanatese

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
29 maggio 2026 02:27
Calcio, Sammaurese: in panchina Michele Benedetti - Michele Benedetti
Michele Benedetti
Rimini
Sport
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Il tecnico della Sammaurese sarà Michele Benedetti, nell’ultima stagione al Reno, che ha condotto alla salvezza. In prima battuta il club aveva pensato a Michael Ricci della Juniores, il quale però ha preferito la proposta della Folgore. Allora la scelta è ricaduta sul mister ex Bakia.

Benedetti era stato contattato anche dalla Sampierana, ma il progetto proposto dal club di San Mauro Pascoli è parso supportato dalle necessarie garanzie e allora l'allenatore cesenate in un giorno ha stretto l’accordo e preferito il campionato di Eccellenza.

Bonandi avrà il ruolo di direttore sportivo. Si punta sulla riconferma di Giulio Ponticelli e Alessandro Carlini. Obiettivi di mercato potrebbero essere il giovane Thomas Zamagni (2006) del Bellaria, l’attaccante Matteo Mazzuoli del Diegaro.

Mister Mauro Antonioli sta valutando l’offerta dell’Imolese, gli è arrivata anche quella del Sora.

Massimo Andreatini è il nuovo direttore sportivo della Recanatese. Per quattro stagioni è stato ds della Fermana e prima di approdare nelle Marche (è romagnolo di Bellaria) ha rivestito lo stesso ruolo in Forli, San Marino e Bellaria.

Nessuna novità da Santarcangelo per mister Luca Fregnani: il tecnico aspetta la chiamata del club per conoscere i programmi e l’eventuale suo ruolo. I boatos parlano di ridimensionamento con valorizzazione dei giovani. Si è aperta, intanto, la caccia ai prospetti migliori del club gialloblu. Nessuna novità da Coriano circa il rapporto con la Federcalcio Sammarinese:; sono attese entro il fine settimana.

PROMOZIONE

E’ il Bakia la squadra che sta facendo più rumore sul mercato. Dopo Drudi rientrano da Cervia a Cesenatico i gemelli classe 1996 Federico e Alberto Mazzarini, il primo attaccante, il secondo difensore con un altrettanto trascorso in maglia Bakia e con parecchie esperienze in forti compagini romagnole.

Conferma per l’attaccante Sorrentino, è forte l’interesse per l’attaccante Mario Merlonghi. Il difensore Lombardi in uscita dalla Savignanese è nel mirino del Bellaria e dello stesso Bakia e del Novafeltria in caso di Promozione in Eccellenza.

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