Calcio, Sampierana al bivio salvezza. Melini: 'Crediamo nell'impresa'

Domenica a Pietracuta (16,30) deve solo vincere per rimanere in categoria. Il presidente: 'Il playout sfugge a qualsiasi pronostico'

Dentro o fuori. Di nuovo una stagione in Eccellenza oppure l’amara retrocessione in Promozione. Una domenica bestiale per la Sampierana costretta solo a vincere la sfida secca di playout sul campo del Pietracuta (ore 16,30) a sua volta salvo in caso di vittoria dopo i tempi regolamentari e di pareggio dopo gli eventuali supplementari (non ci sono i rigori).

In campionato ha vinto la Sampierana al Campodoni per 1-0, il Pietracuta al Calbi di Cattolica per 2-1 in maniera rocambolesca.

Presidente Oberdan Melini, la Sampierana non vince dal 7 marzo, decima giornata di ritorno, 2-1 sul Fratta Terme. Nelle ultime dieci partite ha collezionato la miseria di cinque punti contro i 16 del Pietracuta, il cambio di panchina non ha sortito effetti. Il vostro compito appare disperato.

"Il playout sfugge a qualsiasi pronostico, è una partita del tutto particolare, in cui tutto quello che hai fatto fin qui non conta nulla, nel bene o nel male. Si azzera. Conta l’aspetto tecnico, ancora di più quello emotivo. E’ vero, la Sampierana ha deluso a dispetto di una rosa composta da ottimi giocatori che insieme hanno formato un collettivo solamente per una parte della stagione per poi smarrirsi, riprendersi e poi ricadere nel baratro. Sono i mister del calcio in cui due più due non fa sempre quattro, testimoniati anche dallo stesso Pietracuta e dal Castenaso, rispettivamente al terzo e al quarto posto nella scorsa stagione. La Sampierana deve accettare la nuda e cruda realtà e cercare di governarla al meglio con la massima determinazione e unità di intenti. Le cause le analizzeremo a freddo a tempo debito, io però sono convinto che questi giocatori siano in grado di affrontare lo spareggio, la partita più importante e decisiva della stagione, con lo spirito giusto e sappia dimostrare sul filo di lana il proprio valore. Fare un pronostico mi riesce impossibile, è una partita aperta a qualsiasi risultato, ma di una cosa sono assolutamente certo: la Sampierana disputerà una grande gara”.

Giocherete in trasferta: il fattore campo sarà importante?

“E’ indubbiamente un piccolo vantaggio per il Pietracuta, ma penso che i nostri tifosi accorreranno numerosi per incitarci. Quest’anno non li abbiamo assolutamente ripagati del loro grande entusiasmo, ma li invito a non mollare e a darci una ultima possibilità sostenendo la squadra in questa sfida vitale”.

Si chiude la stagione e così il mandato di cinque anni del presidente Oberdan Melini. Cosa succederà?

“Il mio mandato è giunto al termine, il futuro, invece, sarà tutto da scrivere”.

Nella Sampierana non ci saranno Narducci squalificato, Pungelli e Quercioli infortunati. Per il resto tutti disponibili, anche Conficoni dopo una lunga assenza.