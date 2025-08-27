Calcio: Sampierana, debutto tosto a Mezzolara. Belli: 'Siamo a buon punto'

Il tecnico "Le indicazioni di Coppa Sono state positive, i concetti su cui lavoriamo abbiamo cercato di proporli sul campo"

Gianni Belli, è il suo debutto in panchina. La Sampierana domenica è sul campo del Mezzolara, una delle corazzate del girone che nelle ultime ore si è ulteriormente rafforzata con tre pedine. Sensazioni?



“Sono molto soddisfatto di come procede il lavoro, ringrazio la società che nell’anno del Centenario ha dato fiducia a me e al mio staff, il sottoscritto e i giocatori dovremo ripagare con sudore e risultati. In tanti eravamo nuovi e quindi abbiamo avuto il tempo per conoscerci; abbiamo lavorato sodo in preparazione e stiamo smaltendo i carichi, i ragazzi hanno dato la massima disponibilità e stiamo mettendo in campo i concetti su cui stiamo lavorando”.



Contro il Fratta Terme in Coppa Italia è arrivata una vittoria rotonda per 3-0…



“Avevo chiesto una partita solida, di categoria, una prestazione che desse la sensazione che la Sampierana è già squadra. Le indicazioni sono state positive, i concetti su cui lavoriamo abbiamo cercato di proporli sul campo ed il punteggio finale non deve indurre in errore: il Fratta Terme ci ha reso la vita difficile. Siamo passati in vantaggio in dieci nella ripresa (espulsione di Lo Russo già nel primo tempo) con un autogol e la rete del vantaggio ci ha dato la spinta giusta per trovare il 2-0. Poi è arrivato il 3-0 alla pari di un’altra espulsione sul loro fronte”.



Su cosa, invece, dovete lavorare di più?



“Sul controllo della partita, dobbiamo perfezionare il palleggio ed eliminare certi errori tecnici. E’ un percorso che richiede tempo”.



Narducci ha già giocato due partite intere. Si può considerare pienamente recuperato?



“A sei mesi spaccati dall’intervento è già in campo, ho cercato di mettergli minuti nelle gambe. Per Mezzolara è disponibile”.



Pesa l’assenza di una punta centrale fisica?



“Stiamo lavorando per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori e trovare gli equilibri giusti. Domenica ci siamo schierati con il 4-3-2-1 con Montesi e Carlini alle spalle di Simone Braccini. In avanti abbiamo talento per colpire e fare male. Il gruppo che ho a disposizione è di qualità e sono contento”.



Subito il Mezzolara. Sarebbe stato meglio un inizio soft?



“Magari una squadra tanto rinnovata deve ancora trovare il giusto assetto e potremmo approfittarne. Vedremo. Comunque anche noi abbiamo qualità da mettere in campo. Invece, salteremo la seconda giornata per gli impegni dei nazionali sammarinesi e questo mi scoccia perché poi il calendario si infittisce, i recuperi si fanno in mezzo alla settimana ed i giocatori che lavorano devono fare sacrifici in più”.



In casa Sampierana out Pieri e Quercioli (costola rotta nello scontro costato poi la sua espulsione), in dubbio Sylla.





