Calcio, Sampierana e i 100 anni: Zona D dal River 22 di Bagno. Arriva Diedhiou
L'ultima puntata alle 22,30 con numerosi ospiti. Mercato: ingaggiato il difensore centrale ex Gambettola Herve Diedhiou
Nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della Sampierana Calcio, lunedì 29 giugno il centro sportivo River 22 di Bagno di Romagna ospita l’ultima puntata della trasmissione televisiva Zona D in diretta su Teleromagna (canale 14) condotta da Beppe Indelicato (ore 22,30). Un appuntamento organizzato in collaborazione con Sampierana Story Onlus, che promuove gli eventi del centenario.
Numerosi e qualificati gli sopiti che si alterneranno nelle due ore di trasmissione: SANDRO FEDERICO direttore sportivo Ars Et Labor; l’opinionista CLAUDIO CARLOTTI; il presidente della Sampierana OBERDAN MELINI a fare gli onori di casa;
E ancora: ANTONIO SALOMONE attaccante del Faventia; CANDIDO FARNETI storico del calcio romagnolo; PIERGIORGIO ALBERTI direttore sportivo della Centese; l’allenatore del Cittadella Vis Modena MATTIA GORI.
E ancora: il presidente ed il direttore sportivo della Savignanese, NINO URBINATI e TOTO’ DE FALCO; PAOLO PEDRINI Marketing ZonaD; l’allenatore del Faenza NICOLA CAVINA; SERGIO PUNGELLI Presidente Sampierana Story 100, che organizza gli eventi del Centenario; DANIELE MAIARDI tecnico del Valsanterno. Non poteva mancare SIMONE ALBERICI, il presidente del CRER.
“Ringrazio a nome di tutta la società Sampierana la famiglia Para, proprietaria del River 22, che ha messo a disposizione la stupenda struttura del River 22 per questo evento – dice Oberdan Melini – che rientra nel programma delle celebrazioni del centenario della Sampierana”.
MERCATO Definito l’accordo con il centrale difensivo senegalese Herve Diedhiou, classe 1994, nell’ultima stagione al Gambettola, già nel campionato interno al Murata e al Pennarossa, un' esperienza in Francia al Bayoux, al Fidenza e al Verucchio.
Marco Narducci ha trovato l’accordo con il San Secondo di Città di Castello (Prima) dove giocherà dopo un anno di stop anche l’attaccante Glauco Lanzi.
Nella foto: Sergio Pungelli nello studio tv del River 22