Calcio, Sampierana in palla. L'ex Lo Russo: 'Contro il Pietracuta cerchiamo conferme'

Quattro punti in due partite sui campi del Mezzolara (uno) e del Sant’Agostino (tre domenica). Mercoledì (20,30) recupero contro il Pietracuta in casa

Quattro punti in due partite sui campi del Mezzolara (uno) e del Sant’Agostino (tre domenica): sorride la Sampierana per un avvio di campionato col pollice alzato e la prospettiva di alzare l’asticella nella doppia sfida casalinga, mercoledì sera (20,30) recupero contro il Pietracuta e domenica match contro la matricola Mesola. San Piero si stringe attorno ai suoi beniamini.



Pasquale Lo Russo, vittoria a parte che cosa le è piaciuto di più della Sampierana a Sant’Agostino?

“E’ stato un successo meritato perché abbiamo sfiorato il raddoppio e prima del vantaggio abbiamo avuto altre occasioni da rete. La prestazione è stata importante, da squadra solida, esperta e nello stesso tempo la Sampierana è stata frizzante in fase offensiva. Stessa cosa dicasi per la prestazione di Budrio. Partenza buona, ma siamo agli inizi, vedremo tra due mesi di che pasta siamo fatti ed in relazione alle avversarie quale può essere la nostra dimensione in un campionato più difficile degli ultimi anni. Ora dobbiamo vivere alla giornata e fare punti”.



Cosa ha in più la Sampierana di mister Belli rispetto a quella di Barontini?

"Sul gruppo storico ogni anno sono stati inseriti giocatori di qualità e temperamento; in questa stagione, in particolare, la rosa è stata arricchita numericamente e con interpreti duttili, che possono ricoprire più ruoli. Le alternative non mancano e chi entra dalla panchina può essere decisivo: è il caso di Pieri autore della rete del raddoppio, si è fatto trovare pronto”.







Mercoledì sera al Campodoni il recupero contro il Pietracuta ancora all’asciutto di punti, ma che vi ha battuto nella partita di Coppa. Per lei è la sfida dell’ex.

“La classifica del Pietracuta non rispecchia il suo valore, è una squadra importante, da parte sinistra della classifica, l’avversario peggiore da affrontare per la sua voglia di rivalsa. Da quanto ho letto in queste due prime partite gli ha detto anche male con errori dal dischetto, per cui mi aspetto una sfida molto tosta. Ho tanti ricordi della mia stagione al Pietracuta, esaltante con la finale playoff, all’amico Sandro Conti e agli altri dirigenti sono molto legato, mi hanno fatto sentire a casa”.



In casa Pietracuta e poi il Mesola. E’ l’occasione per volare…

"In questo momento la classifica non si guarda, è più importante la qualità della prestazione, trovare l’amalgama e definire compiutamente l’identità di squadra, la mentalità: i risultati sono la conseguenza. Detto questo, dobbiamo muovere la classifica”.



In che cosa la Sampierana deve crescere?



“In fase di finalizzazione dobbiamo fare meglio, essere più concreti, cinici, precisi. La cosa importante è comunque creare azioni da gol”.



Avete un attacco leggero. E’ un limite?

“Abbiamo più soluzioni, una di queste contempla l’attaccante centrale che è Pungelli, un giocatore d’area. Ora il mister punta su un attacco senza riferimento centrale, sono certo che verrà anche il turno di Giacomo. Dobbiamo essere bravi noi a metterlo nelle condizioni di sfruttare la sua fisicità e di rendere al meglio”.