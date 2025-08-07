Calcio, Sampierana promossa dopo il primo test. Sabato la Savignanese

Nel triangolare al Campodoni pareggio per 0-0 contro il Ravenna e successo per 1-0 contro il Perugia Primavera con eurogol di Carlini su punizione

Sabato prossimo allo stadio Campodoni di San Piero (ore 17) seconda uscita per la Sampierana di mister Belli. Un test probante contro un avversario di qualità, candidato a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione.



Per la squadra di Belli una tappa di avvicinamento all’inizio della stagione con la prima di Coppa Italia, in casa contro la matricola di Eccellenza Fratta Terme (17,30).



Sensazioni positive dopo il primo test (il triangolare con Ravenna e Perugia Primavera) in cui il tecnico ha schierato i due undici con il 3-4-1-2 ruotando tutti gli uomini, ad eccezione di Narducci e di Simone Braccini: il primo, reduce dall’intervento al ginocchio, potrà tornare a giocare tra circa un mese; il secondo, invece, dopo l’intervento alla spalla sarà disponibile dalla Coppa Italia.



Pareggio per 0-0 contro i giallorossi (traversa con Solini). Di fronte ad una squadra di due categorie superiore e più forte e prestante sotto il profilo fisico, la Sampierana ha retto con autorità e nella parte finale si è resa pericolosa con Montesi che ha sfiorato il gol mandando alto sulla traversa.



Nella terza sfida contro il Perugia Primavera successo Sampierana firmato da Carlini , con una punizione a giro di sinistro da fuori area con palla nel sette alla sinistra del portiere. Un colpo che il giovane trequartista ha nella sua faretra.



“Mi è capitato altre volte di segnare su punizione – ha detto a fine partita Alessandro Carlini, classe 2003 – lo prendo come buon auspicio. Sono al rientro dopo l’intervento al ginocchio, fin qui avevo giocato solo una partita con la Juniores del San Marino. Fisicamente sto bene, come tutti cerco la migliore condizione. Mi trovo bene, il gruppo è unito e mister Belli ci sta dando convinzione”.



Il tecnico da parte sua sottolinea: ‘L’obiettivo era fare un ottimo allenamento sviluppando dei concetti su cui abbiamo lavorato nei primi giorni si preparazione – dice Belli – Abbiamo cercato di contenere il Ravenna, un avversario di serie C, e siamo stati bravi a mantenere le distanze; contro il Perugia Primavera abbiamo cercato di essere più intraprendenti. Ora il test con la Savignanese, una formazione molto forte, per verificare come procede la costruzione della nostra identità di squadra”.