Calcio, Sampierana solida: un solo gol subito. Crociati: 'Difendiamo di squadra'

Secondo posto seppure in coabitazione con le big Castenaso e Mezzolara e domenica nuovo impegno casalingo contro la matricola Mesola

Seconda vittoria di fila a spese del Pietracuta, secondo posto seppure in coabitazione con le big Castenaso e Mezzolara a quota sette punti La Sampierana sorride e si appresta ad un nuovo impegno casalingo contro la matricola Mesola (4 punti): un avversario inedito nella storia centenaria del club di San Piero.

Riccardo Crociati, un solo gol subito in tre partite. E’ la difesa il punto di forza della Sampierana?

“La forza sta nella solidità di squadra. Il reparto è di qualità, composto anche da giocatori di esperienza in categoria superiore in cui il sottoscritto (classe 2005) si trova alla grande, ma il merito è di tutti i reparti che fanno da schermo in maniera eccellente e lavorano bene senza palla”.

Come si trova schierato da terzino destro?

“Bene, non è una novità il ruolo per me anche se nasco difensore centrale. L’affiatamento con i compagni di reparto è già buono, con Rossi ho già giocato a Gambettola, sento la fiducia del mister e fisicamente mi sento molto bene. Sono contento, devo continuare così. Ho sfiorato il gol a Sant’Agostino, il mio prossimo step è trovare la via della rete: nelle giovanili ho segnato tanto sfruttando le palle inattive: mi piacerebbe sbloccarmi tra i senior”.

Sampierana dalla rosa rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. A che punto è il processo di affiatamento? Dove dovete migliorare? Forse in zona gol?

“Siamo a buon punto, c’è già una buona intesa, ma possiamo fare meglio, ad esempio sul piano tattico: capire i momenti della partita, quando è meglio gestire palla oppure affondare il colpo. Questione di tempo.. Quanto ai gol, la cosa importante è costruire azioni che ti mettano in condizione di andare a rete, creare gioco e noi lo stiamo facendo”.

Che cosa ha fatto la differenza contro il Pietracuta?

“Premesso che abbiamo affrontato un’ottima squadra, che in Coppa ci ha battuto e che sono certo si rialzerà dall’ultimo posto, l’abbiamo spuntata perché complessivamente siamo stati più squadra, più quadrati, più compatti, come del resto ci chiede il mister, nella cura dei dettagli siamo stati più efficaci. L’azione gol è stata ottima per costruzione e finalizzazione”.

Ora vi aspetta il Mesola, una matricola. E’ l’occasione per prendere il volo. Che scenario vede per la Sampierana nei prossimi mesi?

“E’ un avversario da rispettare al massimo il Mesola, ha approcciato bene il campionato. Noi vogliamo fare bene e dare un’altra gioia ai nostri tifosi che ci seguono con passione buttando sul campo ogni energia. Quanto al futuro, è tutto da scrivere. Siamo solo all’inizio della stagione, basta poco per cadere dall’altare alla polvere in un campionato che è molto impegnativo e ci terrà sempre sulla corda. Basta guardare quel che succede al Pietracuta, che a sorpresa si trova in fondo alla classifica: dobbiamo restare concentrati su noi stessi e pensare ad una partita alla volta. Il mio sogno è arrivare ai playoff”.

Intanto la società comunica di aver tesserato il portiere Luca Zamagni, classe 2005.