Calcio, San Marino ko con le Isole Far Oer (1-2)

Nell'amichevole internazionale al San Marino Stadium, titani in vantaggio con Giacopetti poi raggiunti a fine primo tempo. Il gol vittoria ospite al 64'

La Nazionale di San Marino inaugura il proprio 2026 rinnovando la sequenza di incroci con le Isole Faroe iniziata e interrotta la bellezza di 31 anni fa. Ad ottobre di quell’anno segnò Mauro Valentini nel 3-1 di Serravalle. Oggi è toccato a Nicolas Giacopetti aggiornare il conto – ormai lungo - dei marcatori titanici. Il centravanti classe 2006 illude i padroni di casa, che subiranno il pareggio nel finale di primo tempo in un’azione viziata da un fuorigioco e poi saranno colpiti una seconda volta nel cuore della ripresa. Il 3-4-3 indicato sulla lato destro delle distinte ufficiali è molto teorico. Le Far Oer scelgono un approccio prudente, disponendo a cinque la difesa e a quattro il centrocampo. Resta basso, il blocco di Klakstein, lasciando al solo Knudsen le redini dell’attacco, con Sørensen e Frederiksberg pronti a staccarsi dalla mediana per sostenerlo in caso di ripartenza. Sì, perché il piano gara degli ospiti sembra proprio questo: aspettare e ripartire. San Marino ha in mano il pallino ed è con la qualità del gioco a terra che i Titani provano a sfondare. Tuttavia, succede poco o nulla nelle prime fasi. Nanni mette in mostra tutta la propria voglia pressando in solitaria Vatnhamar, che nonostante il vantaggio sull’avversario va in crisi e viene salvato dall’uscita profonda di Lamhauge. Non è l’unica scena in cui le Far Oer mostrano i propri limiti quando ai portatori di palla viene tolto l’ossigeno. Sono tanti gli errori in palleggio e anche questo aiuta la Nazionale di San Marino a tenere il baricentro mediamente molto alto. Al 10’ gli ospiti si scuotono e producono il primo tiro in porta. Sørensen apre il piattone destro dal vertice dell’area, Colombo si allunga e concede il primo corner. Si esaurisce presto, l’iniziativa dei ragazzi di Klakstein.

San Marino torna a svolgere diligentemente il proprio tema offensivo, che al 21’ frutta il gol del meritato vantaggio. Capicchioni duetta in fascia con Tosi, che restituisce un gran pallone al compagno. La fuga di Capicchioni è conclusa con un cross basso al veleno, su cui la difesa delle Far Oer disimpegna molto male. Giacopetti si avventa come un falco sul pallone e lo scaraventa con forza alle spalle di Lamhauge. Secondo gol consecutivo per il 19 biancoazzurro, che in questa speciale statistica va a far compagnia ad Andy Selva, Filippo Berardi e Nicola Nanni.

La reazione di pancia delle Isole Faroe si sostanzia in due conclusioni che terminano a fil di palo: quella al 23’ di Danielsen e quella al 25’ di Sørensen. La Nazionale di San Marino non si scompone e torna subito a prendere le misure degli avversari. Non rischia nulla fino alla segnalazione del recupero. Qui arriva la beffa del pareggio di Andreasen (colpo di testa preciso alla destra di Colombo) in un’azione viziata dalla posizione irregolare di Knudsen, ossia colui che con la sua sponda aveva creato le condizioni per l’assist al bacio di Danielsen. Il VAR non c’è e a nulla valgono le proteste dei Biancoazzurri.

Il pareggio insperato dà nuove energie alla Selezione ospite, che inizia il secondo tempo in maniera molto più spregiudicata. San Marino inizia invece con la novità Berardi al posto di Pancotti. Le sfuriate iniziali delle Far Oer costringono la Nazionale del Titano a stare più bassa rispetto alla media del primo tempo. Ma la difesa regge senza patemi. Tutto ciò che concede nei primi 10’ è una conclusione dalla distanza di Frederiksberg, larga. Decisamente più pericoloso Knudsen sul cross affilato di Danielsen. Il centravanti si divincola dalla marcatura di Rossi e prova a colpire all’altezza del primo palo, mancando il bersaglio. Al 59’, prima girandola di cambi: entrano in un colpo solo Giacomo Benvenuti, Gabriel Capicchioni e Mularoni. Tra gli altri esce l’autore del gol: Giacopetti.

Una manciata di minuti dopo le Isole Faroe mettono la freccia. Stoccata inesorabile di Frederiksberg, di prima intenzione, sul passaggio perfettamente dosato di Sørensen. La Nazionale del Titano risale e di fa pericolosissima sugli sviluppi di una punizione. Golinucci crossa dalla fascia mancina, Rossi prova la rovesciata spettacolare e di fatto serve un ottimo assist a Fabbri, che controlla e incrocia: palla fuori di poco. Passa un minuto e da un nuovo calcio piazzato origina il colpo di testa di Nanni su cross di Berardi. Anche qui c’è una meno di una spanna tra la destinazione del tiro e la porta di Lamhauge. Su questa scena arrivano altri tre cambi in uno: entrano Giocondi, Valli Casadei e Riccardi. Quest’ultimo rimedierà un infortunio a distanza di pochi minuti e farà parte suo malgrado del terzo slot speso dal CT Cevoli, quello dedicato all’esordio di Riggioni, oltre agli ingressi di Pasolini e Salicioni.

Nel frattempo Colombo aveva rischiato grosso, ma sul fuoco amico. Il portiere dei Titani aveva dovuto recuperare metri e metri di campo, e in tutta fretta, per salvare sulla linea di porta il retropassaggio sanguinoso di Valli Casadei. A suo modo una prodezza, quella del numero 1 di casa, cui si aggiunge rapidamente quella su Andreasen, messo da Benjaminsen nelle condizioni di sparare quasi a botta sicura. Non serve alcuna parata, invece, sul mancino dal limite di Klettskarð, che finisce alto di poco. È di fatto l’ultima azione degna di nota di una partita il cui punteggio nè Golinucci (tiro al volo ampiamente a lato), né Johannesen (due conclusioni troppo strozzate) riescono ulteriormente ad aggiornare.

Il prossimo appuntamento nell’agenda della Nazionale è l’amichevole di martedì 31 marzo contro Andorra. Si gioca alle 18:00, sempre al San Marino Stadium.

IL TABELLINO

San Marino – Isole Faroe 1-2

SAN MARINO (4-3-1-2)

Colombo; Fabbri (70’ Giocondi), Cevoli (59’ G. Benvenuti), Rossi (79’ Riggioni), Tosi (70’ Riccardi (79’ Pasolini)); Golinucci, L. Capicchioni (70’ Valli Casadei), Pancotti (46’ Berardi); Lazzari (59’ Mularoni); Giacopetti (59’ G. Capicchioni), Nanni (79’ Salicioni)

A disposizione: De Angelis, Hoel Zavoli, M. Sancisi

Allenatore: Roberto Cevoli

ISOLE FAROE (3-4-3)

Lamhauge; Chukwudi (59’ Vatnsdal), Vatnhamar, Davidsen; Danielsen (59’ Benjaminsen), Turi (90’ Mneney), Andreasen, Agnarsson (79’ Dam); Frederiksberg )0’ Kallsberg), Knudsen (79’ Johannesen), Sørensen (79’ Klettskarð)

A disposizione: Mørk, Reynatrøð, J. Nielsen, Svensson, Joensen

Allenatore: Eyðun Klakstein

Arbitro: Kyriakos Athanasiou (CYP)

Assistenti: Nikos Egglezou (CYP), Kyriakos Sokratous (CYP)

Quarto Ufficiale: Andrea Righi (SMR)

Ammoniti: Nanni, Capicchioni, G. Benvenuti, Turi, Berardi

Marcatori: 21’ Giacopetti, 45+1’ Andreasen, 64’ Frederiksberg

Note: 320 spettatori