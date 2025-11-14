Calcio, San Marino Under 21 sfida la Spagna leader del girone

Stasera il match nella casa del Deportivo Lugo, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il CT Cecchetti ritrova Amici e l'attaccante Salicioni

Un tranquillo volo della durata di circa due ore e quaranta prima di atterrare a La Coruña, tappa intermedia di un viaggio che questa mattina ha condotto la Nazionale Under 21 fino a Lugo, città di origine romana facente parte della comunità autonoma di Galizia.

Lo stadio Ángel Carro (in galiziano: Estadio Anxo Carro), casa del Deportivo Lugo, ospiterà stasera la sfida fra i Biancoazzurrini e la Spagna, unica formazione a punteggio pieno del Gruppo A, con i suoi nove punti in tre partite. Si tratta del quindi incrocio fra queste due squadre dopo quelli del biennio 2004-2005 (quando San Marino mandò in gol Matteo Valli) e del biennio 2015-2016.

Per l’occasione il CT Matteo Cecchetti ritrova Pietro Amici (anche perché Fabio Borasco deve scontare la squalifica). Il portiere non è però l’unico ‘prelievo’ dalla Nazionale maggiore. Anche Fausto Salicioni domani sarà della partita: per lui si tratta della prima convocazione in Nazionale Under 21.

“Considero la presenza di Pietro e Fausto un elemento preziosissimo. – esordisce il Commissario Tecnico biancoazzurro – Sono due ragazzi che in questo ultimo anno e mezzo hanno toccato con mano la Nazionale maggiore ed in generale un livello di calcio molto alto. Da loro mi aspetto che sostengano gli altri ragazzi della squadra, anche perché quello che ho chiesto al gruppo, per la partita di domani e anche per quella contro Cipro, è di raggiungere una certa stabilità dentro la gara stessa, oltre che fra una gara e l’altra. Ultimamente siamo stati coinvolti in una specie di altalena emozionale e questo è un fattore da migliorare assolutamente. Mi aspetto da loro un salto in avanti in termini di equilibrio e maturità.”

Il grado di difficoltà tecnica insito in una gara come come quella contro la Roja si può descrivere tramite i numeri. Quello che le statistiche non raccontano, semmai, è il fascino di dividere il terreno di gioco con campioni presenti e futuri, molti dei quali ammirati nel campionato di Serie A, come i comaschi Alex Valle, Jesus Rodriguez, Jacobo Ramon, l’udinese Iker Bravo oppure l’ex Milan Alex Jimenez, oggi al Bournemouth.

Per tacere di coloro il cui cartellino appartiene a corazzate quali Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea e Arsenal. “Parlare della Spagna come avversario ritengo sia abbastanza superfluo – prosegue Cecchetti – Il tasso tecnico, i valori, il talento delle Furie Rosse non hanno bisogno di presentazioni. Ma sono fermamente convinto che all’interno della partita di domani noi potremo fare la nostra, di partita, e anche di dire la nostra. Ho grande fiducia in questo gruppo e sono convinto che possa fare bene. Mi aspetto tanto da loro, perché so che hanno tanto da dare”.stasera