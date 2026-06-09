Calcio, Savignanese: preso il difensore Giacomo Massari

La Sammaurese conferma Merlonghi, ritorna Lombardi in difesa. L'attaccante Bullini al Roncofreddo. Colpaccio Torconca: l'attaccante Gravina

La Savignanese comunica l’ingaggio di Giacomo Massari, difensore classe 1999, profilo che unisce fisicità, solidità difensiva e un’ottima qualità nella costruzione del gioco dal basso. Cresciuto nel settore giovanile del Modena FC, Massari ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili gialloblù, arrivando anche a collezionare una convocazione in panchina in Serie B con la prima squadra.

Nelle ultime stagioni è stato uno dei punti di riferimento del Terre di Castelli, di cui ha indossato la fascia da capitano nei tre campionati di Eccellenza disputati, sfiorando anche il salto in Serie D. In terra emiliana ha vinto anche la Coppa Italia di categoria. Nell’ultima stagione al Gabicce Gradara (Promozione Marche). Un innesto di spessore, esperienza e leadership per il reparto arretrato rossoblù.

Resta alla Sammaurese l’attaccante Mario Merlonghi, classe 1988, bomber che ha scritto pagine importanti della storia giallorossa a suon di gol, sacrificio e attaccamento alla maglia. Ritorna a casa il difensore Nicolas Lombardi, fresco di promozione in Eccellenza con la Savignanese.

L’attaccante Giordano Bardeggia ritorna all’Urbino.

PROMOZIONE

Il Roncofreddo tessera l’attaccante classe 2004 Jacopo Bullini, ex Cervia. Per lui l’anno scorso otto reti tra Coppa e campionato.

Il Civitella si rinforza con due pedine: il difensore Lusi Mirashi, classe 2005, proveniente dal Forlimpopoli in cui è stato brillante protagonista; Edoardo Milandri, classe 2006, in uscita dal Fratta terme e prima al Forlimpopoli (sei reti in Promozione).

Il Faenza conferma in panchina Nicola Cavina, che continua a rivestire anche la carica di direttore sportivo. Prosegue quindi la sua esperienza biancoazzurra iniziata quattordici anni fa.

Cavina è una figura a 360 gradi, fortemente legata al Faenza Calcio dove è entrato come tecnico del vivaio nel 2012, nominato poi responsabile del settore giovanile nel 2014 e un anno dopo anche direttore sportivo, incarico poi affiancato a quello di allenatore della Prima squadra in Eccellenza a giugno 2024.

Lo staff tecnico che affiancherà Nicola Cavina si sta completando: intanto sono confermati il preparatore atletico Francesco Di Nunzio e quello dei portieri Edmondo Santarelli, il collaboratore Mirko Piazza.

Si muove il Bellariva. Arrivano Pietro Carlini (2005) attaccante ex Sant’Ermete, Igli Dragovoia (2000) centrocampista ex Stella e Sant’ermete e Marco Casadei (2005) centrocampista dall’Academy San Marino e Nazionale Under 21 .

Dal Novafeltria va via l'attaccante Francesco Canini: sarà la punta di diamante del Miramare United in Seconda categoria.

PRIMA CATEGORIA

Colpo del San Bartolo con il portiere Mattia Melchiorri, classe 1994, ex Vismara e Villa San Martino (Promozione Marche) e in precedenza Torconca. Un giocatore che porta con sé esperienza e personalità. Un leader. Conferma anche per Nicolò Bacchiocchi.

Al Verucchio ritorna il difensore Giacomo Bellettini, classe 2006, in uscita dal Sant’Ermete.

Torconca sugli scudi. il pezzo da novanta dopo Stefano Piccari e Matteo Stanco è l'attaccante Antonio Gravina, reduce dal successo con la Saviganese, ex Misano. Per lui è un ritorno a casa essendo cresciuto nel settore giovanile del club. Sono arrivati anche Gianluca Bolognini dal Superga, Federico Cocchi dal Mondaino, Mattia Tonelli dal Fanano Gradara. Nuovo preparatore dei portieri è Angelo Balsamini del Superga.

Acquisti Bolognini Gianluca dal Superga Stanco Matteo dal Victoria-Cocchi Federico dal Mondaino -Piccari Stefano dal Superga ex Victoria -Tonelli Mattia dal Fanano Gradara -Gravina Antonio Nuovo preparatore dei portieri Balsamini dal Superga Altre 2/3 trattative aperte In trattativa anche il portiere Chiarabini Francesco classe 2005 ex santarcangelo e Bellaria

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il tecnico del Murata è Paolo Tarini preferito a Matteo D’Agostino. Il difensore Luca Bottoni, ex Fiorentino e Torconca, è della Cosmos che annuncia anche Francesco Zaghini, ex Real Rimini con trascorsi a Bellaria, Verucchio e Faetano.

Alla Virtus in uscita il centrocampista Andrea Montanari diretto alla Juvenes Dogana dove approdano anche Lorenzo Dormi e Lorenzo Lunadei. Oltre al terzino sammarinese Manuel Battistini, in partenza anche il portiere Alex Passaniti. Per l'attacco non è da esclduere la pista Imre Badalassi. Alla Virtus per l'esperienza europea ci sarà in panchina Luigi Bizzotto, nella prossima stagione sostuita da Oscar Muratori.

Tre Penne: mirino su Federico Andreani, portiere fresco di promozione in Eccellenza con il Lunano.

Il San Giovanni annuncia l’attaccante Marco Spennato. Il difensore Alessandro D'Addario dal Tre Penne ritorna al Tre Fiori: è un ritorno.