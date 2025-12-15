Calcio Seconda, Coppa Città di Rimini: finale Cattolica-Mondaino

Le due squadre hanno eliminato ai rigori rispettivamente il Real Montefeltro ed il Morciano che in panchina ha un nuovo mister: Mirko Palazzi

Semifinali di Coppa provinciale di Seconda categoria. A Morciano la sfida tra Morciano e Mondaino, ottimamente diretta da Marco Sammarco della sezione di Rimini, al 90’ è terminata 1-1 e ai tiri di rigore ha vinto il Mondaino (un errore dal dischetto per il Morciano). Nel Morciano ha debuttato in panchina il tecnico Mirko Palazzi, già nel settore giovanile del Rimini.

Nell’altra semifinale il Cattolica ha piegato ai rigori il Real Montefeltro 2-5 (1-1 al 90’).

La finale tra Cattolica e Mondaino si giocherà domenica prossima in stadio e ora da definire.

Chi vince approda alla fase regionale (chi vince sale di categoria)