Calcio, si alzano i veli sul Gabicce Gradara. Investimenti sul 'Magi'

Mister Lilli: 'E’ una sfida che da subito mi ha coinvolto'. Il presidente Marsili: 'Abbiamo l’ambizione e la fiducia di recitare un ruolo di primo piano'

Lunedì primo giorno di lavoro per il Gabicce Gradara ed in serata presentazione in piazza Matteotti con in platea sindaca e assessore allo sport di Gabicce, rispettivamente Marila Girolomoni e Roberto Reggiani, ed i consiglieri regionali della LND, Agostino Scarpini e Gianmarco Schippa. Tanta la gente ad applaudire i protagonisti di una stagione in cui sono riposte tante speranze.

Il presidente Gianluca Marsili ha spiegato: “E’ un girone più complicato del solito, con tante squadre con ambizioni, prime tra tutte il Fano ed il Lunano, ma sono convinto che anche il Gabicce Gradara si farà valere. Sono contento del lavoro svolto sul mercato. Abbiamo allestito una rosa che è un mix di over di esperienza e qualità con un gruppo di bravi giovani del nostro settore giovanile, la risorsa più importante del nostro club, alcuni dei quali già collaudati nelle precedenti stagioni ed altri che si affacciano in prima squadra per la prima volta. Abbiamo fatto investimenti significativi, scegliendo oculatamente i giocatori per le loro caratteristiche tecniche e le loro qualità umane; mister Lilli ed il suo staff sono un valore aggiunto: il tecnico ha esperienza, curriculum di rilievo, capacità di lavorare con i giovani. Abbiamo l’ambizione e la fiducia di poter recitare un ruolo di primo piano. Non temiamo nessuno”.

Lo stesso Marsili e l’assessore allo sport Reggiani hanno spiegato la partnership pubblico-privato per i lavori allo stadio Magi di Gabicce: ristrutturazione degli spogliatoi che saranno ultimati l’estate prossima, la costruzione di due campi da padel e soprattutto di un punto di bar-ristoro a disposizione della collettività. Investimenti importanti per rendere la casa del Gabicce Gradara ancora migliore.

Oltre agli amici dirigenti, che con passione non fanno mai venire meno il loro impegno, Marsili ha ringraziato gli amministratori del Comune di Gradara, gli sponsor che non fanno mai mancare il loro supporto, le famiglie che danno fiducia all’associazione più importante del territorio: “Il nostro club è un posto sicuro in cui crescere e formare i ragazzi come giocatori e come uomini. Rispetto ed educazione sono i nostri valori fondamentali. La fiducia dei genitori è lo stimolo per continuare a fare sacrifici”.

Da parte sua mister Simone Lilli spiega la sua scelta professionale: ‘E’ una sfida che da subito mi ha coinvolto, c’è la possibilità di svolgere un bel lavoro in prospettiva in quanto la rosa ha un buon numero di giovani tanto che in campo credo proprio che ci presenteremo con più under seppur alcuni di essi abbiano già campionati alle spalle. Sono contento della rosa a disposizione, la società ha fatto il possibile: nei vari ruoli abbiamo preso giocatori funzionali, motivati, che conosco e che ho allenato. Negli over e nei giovani c’è entusiasmo e voglia di fare. Ora dovremo diventare squadra attraverso il lavoro quotidiano, con pazienza: lungo il cammino scopriremo quale potrà essere il nostro obiettivo”.

LA ROSA

PORTIERI: Adebiyi Jammin; Masini Mattia; Sammarini Samuele; Marchini Vittorio.

DIFENSORI: Costa Lorenzo; Massari Giacomo; Lorenzo Zagaglia; Nicolò Semprini; Bacchini Luca.

CENTROCAMPISTI: Gallotti Giovanni; Bastianoni Federico; Grandicelli Luca; Morini Elia; Magi Filippo.

ATTACCANTI: Montesi Thomas; Fedeli Eric; Gambini Joseph; Bergamini Thomas; Finotti Niccolò; Sarli Augusto.

STAFF Simone Lilli (allenatore); Marco Bellucci (vice allenatore); Rodrigo Baldelli (preparatore atletico); Mauro Masini (preparatore portieri); Luca Marchini (fisioterapista).

AMICHEVOLI Giovedì 14 agosto a Fermignano (ore 17); sabato 23 con l’Osteria Nuova al Magi (ore 17) e mercoledì 27 con il Victoria (20,30) al Magi.





