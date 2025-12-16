Calcio, Cervia United e mister Montanari: è divorzio.

La squadra ha fatto cinque punti nelle ultime cinque partite. In arrivo l'attaccante Lorenzo Martoni dal Cava Ronco. Vitalino verso Santarcangelo

La società Cervia United comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Davide Montanari. Il club desidera ringraziare Davide per la professionalità, la dedizione e la passione dimostrate nel corso di questo anno e mezzo di collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il futuro.

Nei prossimi giorni la società renderà nota la decisione relativa alla guida tecnica della prima squadra. Il nome gettonato è quello di Marco Bernacci. La squadra cervese ha rallentato il ritmo: cinque punti nelle ultime cinque partite e vetta a -5.

Contestualmente in arrivo l’attaccante Lorenzo Martoni, classe 2003, dal Cava Ronco.

E' un attaccante duttile, in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie a una combinazione di ottima tecnica individuale e struttura fisica solida. Arrivato alla FCR Forlì nella stagione 2022/2023, in tre stagioni ha collezionato settantadue presenze e nove reti, diventando un elemento importante nello scacchiere offensivo della squadra.

A Santarcangelo, che deve ufficializzare il nome del nuovo tecnico Luca Fregnani, è in arrivo l’attaccante Vittorio Satalino, classe 2006, ex Rimini.

EX RIMINI Il portiere Alessandro Bagli, classe 2007, ex giovanili di Cesena e Rimini con cui quest’anno ha esordito in Coppa Italia di serie C a Pescara prima che poi il club romagnolo venisse dichiarato out da tutte le competizioni nazionali, è stato tesserato dall'Urbino.

Il Monopoli ha tesserato il calciatore Mattia Gagliano. Portiere classe 2006, formato nelle giovanili della Lazio, è in arrivo dal Rimini dove ha disputato la prima parte di stagione. In passato ha indossato anche la maglia del Nissa in serie D.