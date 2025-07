Calcio, ufficiale: Stefano Protti nuovo mister del Montecchio

Il Piacenza rinforza la difesa con l'ex Rimini e Bellaria Martinelli (classe 1991). L'esperto Ricci per la retroguardia dell'Imolese. Cervia: Mazzotti

E’ ufficiale. Stefano Protti, ex tecnico della Sammaurese, è il nuovo mister del K Sport Montecchio (Eccellenza Marche). Prende il posto di Beppe Magi, approdato alla Vigor Senigallia.

La Sammaurese opera altri acquisti per la sua difesa. Si tratta di Simone Oppizzi, classe 2003, proveniente dal Virtus Ciserano Bergamo (cresciuto nel settore giovanile dell'Inter) e di Enrico Manzi, classe 2008, ragazzo sammaurese, proveniente dal settore giovanile del Rimini. Arrivano anche Vivaldo Gentile, difensore classe 2007, proveniente dal Sambuceto Calcio (cresciuto nelle giovanili dell'Avezzano) ed Andrea Zammarchi, centrocampista classe 2000, proveniente dal Termoli Calcio (in carriera ha vestito le maglie di Cesena, Senigallia e Campobasso).

San Marino Calcio: Alessio Ferroni nuovo Responsabile Scouting. 53 anni di Roma, già con esperienza a Carpi, Piombino, Legnano, Siena, Matera.

L’Imolese comunica che Matteo Capozzi è un nuovo giocatore rossoblù. Trequartista classe 2005, dopo un’ultima annata tra le fila del Monopoli in Serie C, torna a Imola, in prestito, dove è cresciuto come giocatore ed è stato grande protagonista della stagione 2023/24.

Anche Luca Ricci nella rosa. Difensore centrale, classe 1989, cresce nelle giovanili del Cesena, squadra con cui arriva ad esordire prima in Serie B nel 2007/08 e poi in Serie A nel 2011/12. Una lunga carriera da professionista (oltre 450 presenze tra Serie B e C) con le maglie di Cesena, Pavia, Pergolettese, Spezia, Ascoli, Varese, Catanzaro, Pistoiese, Ancona, Monopoli, Carrarese, Viterbese e Turris. Nella seconda metà della scorsa stagione ha conosciuto la Serie D giocando da protagonista nella Sarnese (terza nel girone G).

Preso anche Bian Embalo, attaccante guineano con nazionalità portoghese, classe 2003, cresce nelle giovanili dell’Almeria, in Spagna, dove arriva a giocare anche nella squadra B del club. A gennaio del 2025 coglie l’occasione italiana e approda al Corticella, mettendo subito in mostra il suo valore con una tripletta all’esordio. La sua grande duttilità offensiva, può ricoprire il ruolo di prima o seconda punta e anche di trequartista.

Il Piacenza Calcio tessera l’esperto difensore Riccardo Martinelli. Il calciatore classe ‘91 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2026. Ex Pontedera, Rimini in D e C2 ed in C2 a Bellaria.



ECCELLENZA

Il Massa Lombarda Calcio tessera Giacomo Colli, attaccante classe 2006. Dopo la trafila nel settore giovanile del Forli’ debutta tra i “grandi” indossando la nostra maglia.

Linea verde per il Faenza: ritorna dopo due stagioni Matteo Navarro e arriva Pietro Zauli. Il difensore centrale rientra dopo una esperienza con il calcio a 5 in A2 con il Russi, il portiere proviene da Forlì. Difensore centrale, molto prestante, alto 1 metro e 90 centimetri, Matteo Navarro ha buoni fondamentali, in particolare un ottimo piede sinistro con cui va spesso al tiro dalla distanza, è abile nel gioco aereo e dimostra personalità sul campo.

Nuova linfa alla retroguardia arriva con Pietro Zauli, portiere diciannovenne che prende il posto del coetaneo Diego Fabbri che, dopo due stagioni da vice del capitano Riccardo Ruffilli, ha deciso di provare una nuova avventura sportiva.

PROMOZIONE

Il Cervia ingaggia il 38enne Nicola Mazzotti, centrocampista. Un giocatore di qualità ed esperienza. Mazzotti, nativo di Cesena, vanta una lunga militanza nel campionato di Serie D, dove ha indossato le maglie del Forlì, Mantova, Gozzano, Savona e Cuneo. Nell’ultima stagione era alla savignanese dopo l’esperienza nel campionato Sammarinese con la casacca del Tre Fiori.

CALCIO SAMMARINESE

L’attaccante Mema, gà al campionato interno, è stato tesserato dal Tre Fiori. Il Domagnano ingaggia il centrocampista Lorenzo Contadini, classe '94, viene dalla Stella Rimini in Promozione. A San Marino ha già vestito le maglie di San Giovanni e Virtus. Indosserà la maglia numero 19. Arriva anche il centrocampista offensivo ed esterno d’attacco Matteo Sapucci