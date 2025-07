Calcio: un Fiore per il T.Coriano. Misano. Gadda al Massa Lombarda

Misano: per la difesa in ballo anche Carubini e Bontempi. L'attaccante ex San Marino D'Este nel mirino della Spal. Tre acquisti per il Granata

Il Tropical Coriano rafforza il suo pacchetto under con il centrocampista classe 2007 Simone Franco. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Cattolica, ha completato il percorso nel settore giovanile fino ai 15 anni, per poi approdare al calcio dei grandi in Prima Categoria con il Superga (stagione 2023-2024). Lo scorso anno lo ha visto protagonista in Promozione con il Misano fino a dicembre, prima di trasferirsi all’Urbania in Eccellenza, dove ha concluso l’annata. Trequartista di ruolo, si distingue per la sua duttilità tattica: è infatti in grado di ricoprire con efficacia tutte le posizioni sia a centrocampo che nel reparto offensivo.

ECCELLENZA

L’attaccante ex San Marino Nicholas D’Este (1996) è stato contattato dalla Spal, ma sull’attaccante ci sono Giana Erminio, Siracusa, Legnago, Paganese e Lentigione. Il Castenaso è alla ricerca di un attaccante: il nome caldo è quello di Nicholas Marra del Sanpaimola (10 gol), 2002, ex Mezzolara, Russi e San Marino.

Alla fine il centrocampista Andrea Gadda, classe 1993, è del Massa Lombarda. Figlio d’arte,130 presenze in serie D, negli ultimi quattro anni protagonista nel Gambettola.

Il Corticella prende Mathias Caniato, centrocampista centrale, classe 2004. Nell’ultima stagione ha indossato da protagonista la maglia del Granamica in Eccellenza, vanta già altre esperienze in prima squadra a Sasso Marconi e nel Felsina.

Nicolò Baccolini è un altro rinforzo giovane, di qualità e buona esperienza nel calcio dei grandi. Classe 2004, difensore laterale di piede mancino, sarà il nuovo esterno sinistro della difesa del Corticella Nell’ultima stagione si è diviso tra Progresso in Serie D e Osteria Grande in Eccellenza.

Michele Fini, difensore centrale, classe 2005, torna a vestire la maglia del Corticella dopo l’esperienza in Eccellenza a Castenaso.

PROMOZIONE

Il Misano, che ufficializza l’attaccante Alessandro Torsani. Per il ruolo di difensore centrale oltre a Luca Tiraferri (lo vuole anche il Bellaria) valuta l’argentino Leandro Carubini, classe 1992, nell’ultima stagione al Lunano e Matteo Bontempi, classe 2004, una gigante di 1,90, di piede destro, che può giocare anche come braccetto di destro o di sinistra. E’ di Gualdo Tadino, nell’ultima stagione all’Atletico Mariner in Eccellenza Marche dopo la prima parte a Giulianova.

Il Bellaria ha ufficializzato anche Lorenzo D’Orsi, attaccante esterno e seconda punta classe 2004. Anche Lorenzo ha iniziato nel settore giovanile del Rimini, per poi proseguire la sua carriera nei Delfini e nel Tropical Coriano, dove ha messo in mostra tutte le sue qualità. La scorsa stagione un grave infortunio lo ha tenuto a lungo lontano dai campi ma ora Lorenzo è completamente recuperato, carico e motivato ad indossare la nostra maglia. Ora cerca un terzino mancino.

PRIMA

Il Superga ripescato in Prima ha formato lo staff. Allenatore: Massimiliano Gudenzoni. Vice Allenatore: Dorian Vucani. Allenatore dei Portieri: Angelo Balsamini . Secondo Preparatore Portieri: Nicool Donini.

Il San Bartolo rende ufficiale l’indiscrezione di Altarimini.it. Ingaggiato l’attaccante Andrea Melloni, classe 2002, 18 gol con il Delfini Rimini e 13 con la maglia del Gatteo nelle due ultime stagioni.

I primi colpi del nuovo DS Cristiano Bracci per la Stagione 25/26 del Granata: in arrivo dal Forlimpopoli, Alex Pollini, attaccante; dalla Savignanese, Francesco Campanini centrocampista; dalla Sammaurese, Monti Guarnieri Loris, centrocampista.