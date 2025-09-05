Calcio, Victoria in Coppa: contro il Rubicone Calisese caccia al primo hurrà

Domenica scatta la stagione di Prima categoria con il primo turno di Coppa. Una partita secca: chi vince passa il turno. Dalla prossima settimana sarà campionato

Domenica scatta la stagione di Prima categoria con il primo turno di Coppa. Il Victoria allo stadio Bani (ore 15,30) affronta il Rubicone Calisese di Pasquale Vittorio, già tecnico nel settore giovanile del club di San Giuliano. Una partita secca: chi vince passa il turno. Dalla prossima settimana sarà campionato con la sfida sul campo del ripescato Superga.

Direttore sportivo Federico Trivulzio, come si presenta all’appuntamento il Victoria?

“Veniamo da un precampionato di alti e bassi, l’ultima uscita contro il Villa Verucchio è stata più convincente – vittoria per 4-2 – e mi attendo ulteriori progressi come del resto il tecnico. In precedenza abbiamo tenuto testa al Gabicce Gradara, club di Promozione Marche, perdendo solo 2-0; abbiamo fatto male invece con il Novafeltria che ci ha rifilato una cinquina: noi eravamo molto imballati, loro più avanti nel percorso della preparazione. Siamo una squadra tutta da scoprire, dopo l’ottima seconda parte di stagione scorsa mi aspetto di tenere alta allo stesso modo l’asticella a livello mentale. E’ indubbio che dobbiamo fare uno scatto. Con i tre punti in palio sono certo che ci faremo trovare pronti”.

In che cosa dovete migliorare?

“In fase realizzativa abbiamo sbagliato tanto, in quella difensiva serve più attenzione. Tenete conto che la difesa è tutta nuova: la coppia centrale Sardagna-De Queiroz, il terzino destro Bruma, quello di sinistra Celli. Ci sta che certi meccanismi richiedano tempo per funzionare al meglio. Aggiungo che per certi versi si possono ritenere dei volti nuovi Perazzini, Eusebi e Alessandro Rossi che la stagione scorsa hanno visto il campo col contagocce per infortunio, quindi ci sta che ci voglia del tempo per trovare la quadratura del cerchio. La rosa è lunga, al mister l’onere di fare le scelte migliori”.

In prima squadra avete inserito altri baby del vostro settore giovanile?

“Si, Gabriel Alla, classe 2009, un centrocampista promosso direttamente dalla Under 17. Nell’ultimo test è andato in gol con un pallonetto da trequarti campo. Ha buoni numeri e la mentalità giusta per misurarsi con i grandi. Non gli mettiamo pressioni, pensiamo che il contesto dei grandi sia quello giusto per crescere al meglio”.

A proposito di settore giovanile, avete novità negli staff?

“E’ noto che schieriamo una squadra Under 21 nel campionato di Terza in gran parte formata da ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. In tutta la regione sono 15 i club che si cimentano con questa novità. Nei campionati provinciali schieriamo Under 19, 17, 15 e 14, in campo anche la Under 16 interprovinciale. I tecnici sono stati tutti riconfermati, l’unica novità è Danilo Casadei alla guida della Under 17: ha esperienza di settore giovanile e di over”.

Nella sfida di Coppa assenti Federico Rossi, Filippi e il volto nuovo Biondi (2006 scuola Accademia) oltre a Rushani che ha iniziato la preparazione solo in settimana a causa di un infortunio estivo.