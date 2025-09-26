Calcio, Victoria leader e difesa ermetica. Urbinati: 'Possiamo essere progonisti'

Classe 2000, è al terzo anno nelle file del club, quarto se si conta anche la stagione di Seconda caratterizzata purtroppo dall’infortunio ai legamenti

Davide Urbinati, complice l’infortunio di Perazzini, ha giocato le due ultime partite da titolare nel tridente offensivo del Victoria. Classe 2000, è al terzo anno nelle file della società riminese, quarto se si conta anche la stagione di Seconda categoria caratterizzata purtroppo dall’infortunio ai legamenti. Dunque ‘Urbo’ conosce bene lo spirito del club.

Davide Urbinati, la stagione è iniziata sotto i migliori auspici: passaggio del turno in Coppa, tre vittorie di fila con primato seppure in coabitazione con Torconca e San Bartolo con nessun gol subito. E’ il Victoria più forte del triennio di Prima categoria?

“Senza dubbio è così. Nella prima stagione eravamo una matricola, difficile chiedere di più; nella seconda siamo partiti male compromettendo l’esito finale del campionato che poteva essere migliore; ora sul gruppo riconfermato è stato inserito un poker di acquisti di qualità ed esperienza, che hanno alzato il livello dell’allenamento, tra l’altro non primedonne ma ragazzi che portano serenità nel gruppo, disponibili. Esempio: non è un caso che con la coppia centrale Sardagna-De Queiroz abbiamo la porta inviolata in Coppa e in campionato. Sì, penso che il Victoria abbia le carte in regola per essere protagonista”.

Tanta concorrenza, lei come la vive?

“Io molto serenamente e sono certo che tutti la vivano bene perché c’è un forte spirito di gruppo e di amicizia, la consapevolezza che si può fare bene per cui per il bene della squadra il proprio orticello viene in secondo piano e dobbiamo digerire qualche boccone amaro”.

La scorsa stagione costellata da qualche acciacco per lei 13 presenze. Il suo obiettivo personale qual è?

“Trovare continuità, segnare qualche gol e soprattutto divertirmi, la cosa per me alla fine più importante”.

Il suo ruolo è di esterno d’attacco, meglio a destra o a sinistra?

“Sono destro, la scorsa stagione sono stato utilizzato sulla corsia destra, quest’anno, invece, sulla sinistra, la mia preferita perché mi trovo meglio nel dribbling”