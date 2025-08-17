Calcio, Victoria: Perazzini a segno nel primo test. 'Voglio la doppia cifra'

Nove presenze (e due reti) la scorsa stagione contrassegnata da tre infortuni. "Spero di essere in salute giocare. Il Victoria si è rinforzato'

Una stagione da dimenticare quella passata per Luca Perazzini, classe 2000, esterno d’attacco del Victoria, nella vita di tutti i giorni personal trainer nel Centro specializzato di Torre Pedrera che porta il suo nome, aperto dal mese di maggio. Prima la rottura del legamento collaterale poi due stiramenti hanno compromesso il suo campionato: appena nove presenze comunque condite da due reti (contro Asar e Rumagna).

“E pensare che in passato non ho subito infortuni, mi chiedo come sia stato possibile. Un mistero. Spero di essere più fortunato come tutto il Victoria: la dea bendata la scorsa stagione è stata la nostra peggiore nemica; al completo, o comunque con un maggiore numero di giocatori disponibili in rosa, avremmo potuto fare decisamente meglio visto che nel ritorno siamo stati la squadra che ha collezionato più punti” spiega l’attaccante, in precedenza nel Gatteo di cui è stato un punto di forza, in gol alla prima uscita stagionale contro la Stella con una magistrale punizione.

Luca Perazzini, leggiamo la prossima stagione. Come sarà?

“Il Victoria si è rinforzato, ha più qualità ed esperienza con i quattro nuovi innesti. Torconca a parte, non ci sono corazzate per cui in lizza per il vertice ci siamo anche noi del Victoria fermo restando che i playoff sono il principale obiettivo; per uno come me che non ha vinto nulla è venuto il momento di togliersi delle soddisfazioni. Le avversarie non mancano: oltre al Torconca, vedo bene Verucchio, Sant’Ermete, San Vittore che fa i playoff da tre stagioni. Anche il San Bartolo si è rinforzato, da valutare la rosa del Gatteo. Il gruppo è consolidato, il mister è lo stesso, bravo sul piano tecnico e nella gestione del gruppo: partiamo da una buona base. Sta a noi confermare il valore della rosa e tirare fuori la cattiveria”.

Undici reti due stagioni fa. Obiettivo personale?

“Il primo obiettivo è mantenere una buona salute e giocare il più possibile e fare bene con la squadra. Se poi vengono i gol meglio ancora. Mi ripropongo di andare in doppia cifra”.

Il modulo sarà ancora il tridente?

“Penso di sì, ma abbiamo più soluzioni. Vedremo l’idea del mister. Nel caso, io mi contenderò con Urbinati la maglia di esterno sinistro: sono destro, ma gioco a piede invertito”.

La concorrenza è forte. Tutti a dire che è un bene. Lei che dice?



“La penso alla stessa maniera dei miei compagni. La concorrenza è importante soprattutto nel lavoro settimanale: ti spinge a dare sempre il massimo con beneficio della squadra”.



Amichevoli

Giovedì 14 agosto ore 18 Stella-Victoria (Stella)

Mercoledì 20 agosto ore 20 Victoria-Cailungo (San Vito)

Sabato 23 agosto ore 17 Victoria-Novafeltria (Miramare sintetico)

Mercoledì 27 agosto ore 20.30 Gabicce Gradara-Victoria (Gabicce)

Sabato 30 agosto ore 17 Victoria-Villa Verucchio (Viserba).



